चरखी दादरी में युवक की हत्या, पहले पिलाई शराब, फिर छत से दिया धक्का, 3 पर केस दर्ज - MURDER IN CHARKHI DADRI

Published : April 5, 2025

चरखी दादरी: हरियाणा के चरखी दादरी में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है. गांव कन्हेटी में शव मकान के पीछे पड़ा मिला है. सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस व एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना किया. मृतक की पहचान गांव कन्हेटी निवासी विक्रम (25) के रूप में हुई है. मृतक के परिजनों की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने तीन लोगों पर हत्या का केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. युवक का शव मिलने से हड़कंप: मिली जानकारी के मुताबिक, गांव कन्हेटी में एक बंद मकान की दीवार के समीप संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला. शव पड़ा होने की सूचना गांव के सरपंच को दी गई. जिसके बाद पुलिस को सूचित किया. शव की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को बुलाया गया. टीम के निरीक्षण के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चरखी दादरी सिविल अस्पताल भेजा गया है. चरखी दादरी में युवक की हत्या (Etv Bharat)

