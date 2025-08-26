दुर्ग: ग्राम चंगोरी में स्थित शिवलाल चकधारी के ईंट भट्टा परिसर में 24 अगस्त की रात एक साधारण वाद-विवाद ने हत्या का रूप ले लिया. ईंट भट्टा के मुंशी किशन लाल साहू (45 वर्ष) की उसी भट्टे में काम करने वाले तीन मजदूरों ने टंगिया से हमला कर हत्या कर दी.

हत्याकांड का खुलासा 3 लोग गिरफ्तार: पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों काशीराम चौहान, धनसाय साहू तथा एक नाबालिग को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. दरअसल घटना 24 अगस्त की रात करीब 8:30 बजे की है.

ईंट भट्ठे पर हुई थी हत्या: सीएसपी के मुताबिक आरोपी मजदूर भट्टे के क्वार्टर के बाहर बरामदे में बैठकर शराब पी रहे थे. उसी दौरान मुंशी किशन लाल साहू वहां पहुंचा और पुराने विवाद को लेकर उनसे झगड़ने लगा. वाद-विवाद बढ़ने पर तीनों आरोपियों ने मिलकर उसे मारने की योजना बना ली.

न्यायिक रिमांड पर भेजा (ETV Bharat)

पुराने विवाद में रची हत्या की साजिश: पुलिस के मुताबिक आरोपी धनसाय और नाबालिग ने किशन लाल को पकड़ लिया जबकि काशीराम चौहान ने पास रखी टंगिया से उसके सिर पर प्राणघातक वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद आरोपियों ने इस हत्या को हादसा बताने की योजना बनाई. आरोपियों ने भट्टा मालिक सुभाष चकधारी को मृतक के मोबाइल से फोन कर बताया कि किशन लाल शराब पीते समय गिरकर टंगिया में चोटिल हो गया.

मालिक को दी झूठी खबर: सूचना मिलते ही मालिक ईंट भट्टा पर पहुंचा और घायल किशन लाल को जिला अस्पताल दुर्ग पहुंचाया, जहां 25 अगस्त की सुबह उसकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपियों से घटना में प्रयुक्त टंगिया, खून से सने कपड़े और शराब की बोतलें बरामद की. आरोपियों ने पूछताछ में अपना अपराध पुलिस के सामने स्वीकार कर लिया.

आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया: इस मामले में थाना पुलगांव पुलिस, चौकी प्रभारी अंजोरा संतोष कुमार साहू और एसीसीयू की टीम ने जांच में अहम भूमिका निभाई. इस हत्याकांड में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.