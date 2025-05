ETV Bharat / state

रिटायर्ड आर्मी जवान क्यों बना खूनी? पत्नी की गला काटकर बेरहमी से हत्या - BUXAR MURDER

By ETV Bharat Bihar Team Published : May 29, 2025 at 12:29 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 12:53 PM IST 2 Min Read

बक्सर: बिहार के बक्सर में हत्या का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. एक रिटायर्ड आर्मी जवान ने अपनी पत्नी की गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी. घटना जिले के डुमरांव अनुमण्डल अंतर्गत कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के अरक गांव में गुरुवार की है. सूचना के बाद पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. क्यों हुई हत्या? घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार रिटायर्ड सेना के जवान कपिल मुनि सिंह और उनकी पत्नी उर्मिला के बीच अक्सर छोटे-छोटे बातों को लेकर विवाद हुआ करता था. गुरुवार के दिन भी किसी बात को लेकर दोनों के बीच पहले कहा सुनी हुई थी. पति ने खोया आपा: पति ने अपना आपा खो दिया और धारदार हथियार से पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद परिवार के साथ पूरे गांव में कोहराम मच गया. स्थानीय लोगों ने इस बात की जानकारी कृष्णाब्रह्म थाना प्रभारी नीतीश कुमार को दी. जिसके बाद दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंची. हिरासत में आरोपी: घटना की जानकारी देते हुए कृष्णाब्रह्म थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने बताया कि रिटायर्ड सेना के जवान कपिल मुनि सिंह मामूली विवाद में अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. आरोपी पति को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

"घटनास्थल पर एफएसएल की टीम भी आई हुई है. विवाद किस बात को लेकर हुई इस बात की पुलिस जांच कर रही है. जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी." -नीतीश कुमार, थाना प्रभारी, कृष्णाब्रह्म गौरतलब है कि इस घटना को लेकर हर कोई हैरान है. स्थानीय लोगों की मानें तो सेना के रिटायर्ड जवान और उसकी पत्नी के बीच अक्सर तू-तू मैं-मैं होता था. आज भी उसी तरह दोनों के बीच पहले कहा सुनी हुई. इसी दौरान पति ने गुस्सा में आकर घटना को अंजाम दिया. ये भी पढ़ें: मामा के घर आई आई थी नाबालिग, हत्या कर शव को नहर किनारे फेंका

