ETV Bharat / state

बीजापुर में युवक की हत्या, जांच में जुटी पुलिस - MURDER IN BIJAPUR

बीजापुर में हत्या ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : July 8, 2025 at 8:06 AM IST | Updated : July 8, 2025 at 8:48 AM IST 3 Min Read

बीजापुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर में एक युवक की लाश मिली है. पुलिस ने बताया कि 6 जुलाई की दरम्यानी रात थाना मोदकपाल क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने एक शख्स की हत्या की है. आपसी रंजिश में हत्या का शक: मृतक की शिनाख्त ग्राम चिन्नाकोड़ेपाल निवासी विजय जब्बा (उम्र 36 वर्ष) के रूप में हुई है. अज्ञात लोगों ने गला दबाकर उसकी हत्या की है. पुलिस अधिकारी मयंक गुर्जर ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आपसी रंजिश का लग रहा है. मोदकपाल पुलिस घटना की जांच कर रही है. ग्रामीणों ने जताई नक्सलियों की करतूत: बता दें कि ग्रामीण हत्या की इस घटना को पहले नक्सली करतूत कह रहे थे लेकिन मामला आपसी रंजिश का सामने आ रहा है. बहराल पुलिस पूरी मामले की जांच गहराई से कर रही है. साल 2025 में बस्तर में हत्याएं: 27 जनवरी 2025: बीजापुर में नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या 5 फरवरी 2025: बीजापुर में नक्सलियों ने दो लोगों की हत्या की 5 फरवरी 2025: दंतेवाड़ा में निकाय चुनाव के दौरान नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या 24 मार्च 2025: सुकमा में नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या 2 जुलाई 2025: बीजापुर में युवक की हत्या, मुखबिरी का आरोप साल 2024 में नक्सलियों ने 65 लोगों को उतारा मौत के घाट: साल 2024 में नक्सल प्रभावित बस्तर में नक्सलियों ने 65 से ज्यादा ग्रामीणों की हत्या की. मुखबिरी का आरोप लगाकर नक्सलियों ने आदिवासियों की हत्या की. सिर्फ बीजापुर में 10 लोगों की हत्या हुई. 21 दिसंबर 2024: बीजापुर में जनअदालत लगाकर एक ही परिवार के 2 लोगों की हत्या 11 दिसंबर 2024: बीजापुर के फरसेगढ़ में 35 साल के युवक पर मुखबिरी का आरोप लगाकर हत्या 6 दिसंबर 2024: बासागुड़ा के तिम्मापुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हत्या.

Last Updated : July 8, 2025 at 8:48 AM IST