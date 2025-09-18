ETV Bharat / state

भिलाई के खुर्सीपार में दो का झगड़ा सुलझाने गए तीसरे युवक की हत्या, 4 महीने बाद होने वाली थी शादी

भिलाई में हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया है.

BHILAI NEWS
भिलाई में युवक की हत्या (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 18, 2025 at 10:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: विश्वकर्मा जयंती के मौके पर खुर्सीपार इलाके में मामूली विवाद ने एक युवक की जान ले ली. मिली जानकारी के अनुसार, खुर्सीपार निवासी आरोपी सुरेंद्र महानंद का बीती रात करीब 11 बजे योगेंद्र सिंह के साथ झगड़ा हुआ था. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई. इसी दौरान मृतक एस कामेश (27 वर्ष) ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन विवाद थमने के बजाय और बढ़ गया. आरोपी सुरेंद्र ने रॉड से कामेश के सिर पर हमला कर दिया. जिससे वह लहूलुहान हो गया.

दोस्त का झगड़ाने सुलझाने गए युवक की हत्या: मृत युवक के दोस्त योगेंद्र सिंह ने बताया कि झगड़ा दरअसल उसके साथ हुआ था. आरोपी ने उसे पत्थर से मारने की कोशिश की थी. जिसके बाद वह रिपोर्ट दर्ज कराने थाने चला गया. इसी बीच सुरेंद्र ने उसके सबसे करीबी दोस्त कामेश पर हमला कर उसकी जान ले ली. बताया जा रहा है कि सुरेंद्र ने लोहे की रोड से कामेश के सिर पर वार कर दिया. हमले से गंभीर रूप से घायल कामेश को आसपास के युवकों ने सुपेला सरकारी अस्पताल पहुंचाया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

फरवरी में युवक की होनी थी शादी: मृतक कामेश के पिता एस. हरीश राव ने बताया कि सुरेंद्र ने उनके बेटे पर लोहे के रॉड से हमला किया और घटना के बाद उसकी मां ने मौके पर खून को पानी से साफ करने की कोशिश भी की. इस दौरान पूरे मोहल्ले में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कामेश की महज चार महीने बाद शादी होने वाली थी. लड़की देख ली गई थी और विवाह की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थीं. परिवार पर यह दुख का पहाड़ अचानक टूट पड़ा.

आरोपी फरार, तलाश में जुटी दुर्ग पुलिस: एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि खुर्सीपार में रात करीब 11 बजे विवाद के बाद आरोपी सुरेंद्र ने लोहे के रॉड से हमला कर कामेश की हत्या कर दी. आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हो गया है. पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

धमतरी: शिक्षाकर्मी भर्ती घोटाला, तीन गिरफ्तार, जानिए क्या था 172 पदों पर भर्ती का मामला
इंस्टाग्राम पर हुई लड़की से दोस्ती, शातिर लड़के ने चली चाल

For All Latest Updates

TAGGED:

MURDER IN BHILAIBHILAI CRIMEDURG NEWSभिलाई हत्याBHILAI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.