भिलाई के खुर्सीपार में दो का झगड़ा सुलझाने गए तीसरे युवक की हत्या, 4 महीने बाद होने वाली थी शादी
भिलाई में हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 18, 2025 at 10:10 AM IST
दुर्ग: विश्वकर्मा जयंती के मौके पर खुर्सीपार इलाके में मामूली विवाद ने एक युवक की जान ले ली. मिली जानकारी के अनुसार, खुर्सीपार निवासी आरोपी सुरेंद्र महानंद का बीती रात करीब 11 बजे योगेंद्र सिंह के साथ झगड़ा हुआ था. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई. इसी दौरान मृतक एस कामेश (27 वर्ष) ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन विवाद थमने के बजाय और बढ़ गया. आरोपी सुरेंद्र ने रॉड से कामेश के सिर पर हमला कर दिया. जिससे वह लहूलुहान हो गया.
दोस्त का झगड़ाने सुलझाने गए युवक की हत्या: मृत युवक के दोस्त योगेंद्र सिंह ने बताया कि झगड़ा दरअसल उसके साथ हुआ था. आरोपी ने उसे पत्थर से मारने की कोशिश की थी. जिसके बाद वह रिपोर्ट दर्ज कराने थाने चला गया. इसी बीच सुरेंद्र ने उसके सबसे करीबी दोस्त कामेश पर हमला कर उसकी जान ले ली. बताया जा रहा है कि सुरेंद्र ने लोहे की रोड से कामेश के सिर पर वार कर दिया. हमले से गंभीर रूप से घायल कामेश को आसपास के युवकों ने सुपेला सरकारी अस्पताल पहुंचाया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
फरवरी में युवक की होनी थी शादी: मृतक कामेश के पिता एस. हरीश राव ने बताया कि सुरेंद्र ने उनके बेटे पर लोहे के रॉड से हमला किया और घटना के बाद उसकी मां ने मौके पर खून को पानी से साफ करने की कोशिश भी की. इस दौरान पूरे मोहल्ले में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कामेश की महज चार महीने बाद शादी होने वाली थी. लड़की देख ली गई थी और विवाह की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थीं. परिवार पर यह दुख का पहाड़ अचानक टूट पड़ा.
आरोपी फरार, तलाश में जुटी दुर्ग पुलिस: एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि खुर्सीपार में रात करीब 11 बजे विवाद के बाद आरोपी सुरेंद्र ने लोहे के रॉड से हमला कर कामेश की हत्या कर दी. आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हो गया है. पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.