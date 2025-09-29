एमसीबी के भरतपुर में युवक का खौफनाक मर्डर, आरोपियों की तलाश जारी
छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र मनेंद्रगढ़ में एक युवक की हत्या से डर का माहौल है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 29, 2025 at 3:21 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: नवरात्रि और दशहरे का उत्सव पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है. हर ओर लोग खुशियां मना रहे हैं. इस दौरान अपराधी क्राइम करने से बाज नहीं आ रहे हैं. रविवार 28 सितंबर की देर रात को मनेंद्रगढ़ के भरतपुर में एक युवक की हत्या अज्ञात अपराधियों ने कर दी. पूरी घटना लाखनटोला गांव के कुंवारपुर की है. हत्या के बाद से गांव में डर का माहौल है.
भैंस चराने गया था युवक: पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि युवक बृजकुमार यादव की हत्या हुई है. युवक हर रोज की तरह रविवार को भैंस चराने के लिए गया था. वह शाम तक घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसे खोजने की कोशिश की. इस दौरान देर रात को गांव के मुख्य मार्ग पर उसका शव पड़ा मिला.
बृजकुमार यादव का शरीर खून से भींग चुका था. उसके सिर, मकर और पैरों पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं. शव के पास एक टूटा हुआ लोहे का टंगिया भी मिला है. इससे लगता है कि इस लोहे के टुकड़े से उसकी हत्या की गई होगी- जगजीवन यादव, मृतक के पिता
मृतक के पिता ने लगाई इंसाफ की गुहार: मृतक के पिता जगजीवन यादव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका बेटा भैंस चराने गया था और रात में उसकी बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के शरीर पर कई जगह गंभीर चोटें हैं और खून अधिक बहने से उसकी मौत हुई है. मैं प्रशासन और पुलिस से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं.
भरतपुर पुलिस ने जांच की तेज: वारदात के बाद भरतपुर पुलिस ने जांच तेज कर दी है. मौके से हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद कर लिया गया है.
पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है. केस में अपराध क्रमांक 188/25, धारा 103 बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल किसी आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है और न ही गिरफ्तारी हुई है. जांच में हर पहलू पर गौर किया जा रहा है और सभी संभावित सुरागों की पड़ताल की जा रही है- रविंद्र सिंह, कुंवारपुर थाना प्रभारी
मृत युवक के विवाद की बात आई सामने: पुलिस की तफ्तीश में मृतक युवक के गांव के कुछ युवकों के साथ विवाद की बात सामने आई है. पुलिस ने कहा है कि जांच पूरी होने तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए. ग्रामीणों और परिजनों का कहना है कि दोषियों को जल्द पकड़ कर सजा दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी वारदात न हो.
मृतक के परिवार में मातम: इस घटना के बाद से मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है. पिता जगजीवन यादव बार-बार यही कह रहे हैं कि उनका बेटा कभी किसी से दुश्मनी नहीं रखता था. पता नहीं किसने इतनी बेरहमी से उसकी हत्या क्यों की है.