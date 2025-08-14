बगहा: बिहार के बगहा नगर थाना क्षेत्र के मलाही टोला गांव में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें एक बहू ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर अपने ससुर की निर्मम हत्या कर दी.यह दिल दहला देने वाली वारदात बुधवार की रात करीब 11 बजे की है. मृतक की गला रेतकर और सिर कुचलकर हत्या कर दी गई.

बगहा हत्या में तीन गिरफ्तार: पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से एक देसी कट्टा और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं. इस हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद और अवैध संबंध को वजह बताया जा रहा है.

बहू पर शक: उन्होंने बताया कि आसपास के लोगों से पूछताछ और घटनास्थल की बारीकी से जांच करने के बाद पुलिस को बहू पर शक हुआ. जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और दो अन्य साथियों के नाम उजागर किए है.

"आरोपी महिला का गिरफ्तार युवक से प्रेम संबंध था और वे दोनों अक्सर छुपकर मिला करते थे.मृतक ससुर को यह संबंध नागवार गुजरता था और इसको लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे. इसी रंजिश के चलते महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई."-सुशांत कुमार सरोज, पुलिस अधीक्षक

हत्या से पहले पिलाई गई थी शराब: बताया जा रहा है कि वारदात से कुछ घंटे पहले उसे शराब पिलाई गई ताकि वे बेहोश हो जाएं. फिर आरोपियों ने मिलकर उनकी गला रेतकर हत्या कर दी. इसके बाद सिर को भी कुचल दिया गया जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

गले पर धारदार हथियार के निशान: पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि नगर थानाध्यक्ष को घटना की सूचना मिलते ही वे फॉरेंसिक टीम और एसडीपीओ के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. जांच में मृतक के गले पर धारदार हथियार के निशान और सिर पर गंभीर चोटें पाई गईं.

"बुधवार की रात करीब 11 बजे चीख सुनकर वह उनके घर पहुंची, जहां घर के बाहर आरोपी महिला बैठकर रो रही थी. जब हमने घर के भीतर जाकर देखा तो पूरा शरीर सिहर गया. उनका शव सीढ़ियों पर पड़ा था और चारों तरफ खून फैला हुआ था. मृतक का गला रेता हुआ था और सिर को बेरहमी से कुचल दिया गया था." - मृतक के छोटे भाई की पत्नी

