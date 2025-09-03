ETV Bharat / state

तंबाकू वाला गुटखा नहीं दिया तो कर दी बेरहमी से हत्या, जबलपुर में दिल दहला देने वाली घटना - MURDER FOR GUTKHA IN JABALPUR

तीन युवकों ने आज्ञात व्यक्ति को गुटखे के लिए उतारा मौत के घाट, ग्वारीघाट में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा.

MURDER FOR GUTKHA IN JABALPUR
गुटखा नहीं देना बना मौत की वजह (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 9:22 AM IST

जबलपुर : पिछले दिनों जबलपुर के ग्वारीघाट क्षेत्र में राहगीर की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलास हुआ है. यहां एक राहगीर की तीन युवकों ने केवल इस बात पर हत्या कर दी थी क्योंकि उसने तंबाकू वाला गुटखा देने से आरोपियों को मना कर दिया था. गुटखा नहीं देने पर आरोपी इतने सनक उठे कि राहगीर के शरीर में चाकू घोंप दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

गौरीघाट में दिन दहाड़े हुई थी हत्या

दरअसल, गौरीघाट (ग्वारीघाट) इलाके में कुछ दिन झंडा चौक के पास ये वारदात हुई थी. यहां एक भोजनालय संचालिका ने बताया कि वह अपने होटल में ग्राहकों को नाश्ता दे रही थीं. तब उसने देखा कि जिलहरी मोड़ की ओर एक अज्ञात युवक सड़क अचनाक बैठा और वहीं गिर पड़ा. पहले उसे लगा कि शायद उस व्यक्ति कों मिर्गी का दौरा पड़ा है, पर जब लोगो नें पास जा कर देखा तब मृतक के दाहिने पैर से खून बह रहा था और वो बेसुध था. तुरंत लोगो नें एम्बुलेंस कों कॉल किया पर एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही युवक की मौत हो गई.

jabalpur gwarighat murder case
जबलपुर के ग्वारीघाट क्षेत्र में चाकू मारकर हुई थी हत्या (Etv Bharat)

गुटखा नहीं देने पर कर दी हत्या

पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय के निर्देश पर एडिशनल एसपी जोन-2 पल्लवी शुक्ला और सीएसपी गोरखपुर एम.डी. नागोतिया के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी ग्वारीघाट सुभाष चंद बघेल की टीम ने आरोपियों की तलाश शुरू की. ग्वारीघाट थाना प्रभारीक के मुताबिक, '' मुखबिर की सूचना पर तरुण करियार, आकाश चौधरी और प्रेम बेन को गिरफ्तार किया. पूछताछ में घटना में प्रयुक्त बटनदार चाकू और वाहन भी जब्त हुए लेकिन जब आरोपियों से हत्या की वजह पूछी गई तो पुलिस भी हैरान रह गई. आरोपियों ने बताया कि मृतक का उनसे कोई विवाद नहीं था, बस उसने गुटखा देने से मना कर दिया था, इसलिए उसकी हत्या कर दी.''

शव की नहीं हो पाई शिनाख्त

मृतक की उम्र लगभग 25-26 वर्ष के बीच बताई जा रही है और वह कहीं बाहर से आकर यहां जीवन यापन कर रहा था. घटना के तुरंत बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए भेजा और मृतक की पहचान की कोशिश की. हालांकि, अबतक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है. पुलिस द्वारा अन्य थाना क्षेत्रों को भी सूचना देकर जानकारी जुटाई जा रही है. वहीं, आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

