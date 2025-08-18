गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर में शनिवार 14 अगस्त को सड़क किनारे मिली लाश को पहले तो पुलिस सामान्य मौत समझ रही थी. लेकिन जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटना का सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस के भी होश उड़ गए. मृतक की जमकर पिटाई की गई थी जिससे उसकी मौत हुई. पीएम रिपोर्ट में भी शरीर में चोट के निशान पाए गए. हत्या का खुलासा होने के बाद पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही गहराई से मामले की पड़ताल की जा रही है.

बता दें कि जिले के गगहा थाना क्षेत्र के ठठौली गांव के पास शनिवार की सुबह सड़क किनारे एक शव लावारिश हालात मिला. मृतक की पहचान बरवई गांव निवासी मुश्ताक अहमद के रूप में हुई. जिसकी उम्र 48 वर्ष थी. इससे पहले शुक्रवार की शाम उसकी बाइक लावारिश हालत में देवकली गांव के पास मिली थी. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी लेकिन स्थानीय पुलिस मामले में जल्दबाजी दिखाते हुए पंचनामा भरकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था.

पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर ही रही थी कि इसी बीच मृतक के सोशल मीडिया पर दो वीडियो वायरल हुए. जिसमें मुश्ताक को ग्रामीणों द्वारा पीटे जाते हुए दिखाया गया है. परिजन आरोप लगा रहे हैं कि इसी पिटाई के दौरान लगी गंभीर चोटों से मुश्ताक की मौत हुई है. वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों ने परिजनों के साथ थाने का घेराव किया फिर पुलिस सक्रिय हुई.

मृतक मुश्ताक की कुल पांच संतान हैं जिसमें दो बेटा और तीन बेटी. तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है और गांव से कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी दुकान चलाकर परिवार चलता था. बेटी शहनाज बानो ने बताया है कि उसके पिता की हत्या की गई है. जिसमें उसके मामा के गांव से जुड़ा मामला हो सकता है. जहां घटी एक घटना में उसके पिता बराबर पैरवी कर रहे थे. वहीं मृतक की पत्नी नजीबुल निशा का कहना है कि पुलिस इस मामले में ठीक से पड़ताल करे तो पूरा सच सामने आ जाएगा. बहुत ही बुरी तरह से उनके पति की पिटाई की गई तभी मौत हुई है. उन्हें कोई बीमारी नहीं थी.

मामले में बांसगांव सीओ अनूप कुमार सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है. मृतक की बेटी शाहनाज बानो की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 6 लोगो को गिरफ्तार किया गया है. उनसे पूछताछ की जा रही है.

