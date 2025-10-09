ETV Bharat / state

डियर पार्क में युवक की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने कई एंगल से शुरू की जांच

डीसीपी प्रशांत गौतम के अनुसार, घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को तुरंत जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया. प्रारंभिक सूचना के आधार पर सीमापुरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें हत्या के प्रयास की धारा लगाई गई. हालांकि इलाज के दौरान वीरेश की मौत हो गई, जिसके बाद मामले को धारा 103(1) बीएनएस (हत्या) में परिवर्तित कर दिया गया.

नई दिल्ली: दिल्ली के सीमापुरी थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. 24 वर्षीय युवक वीरेश पुत्र राधेश्याम निवासी ई-पॉकेट, मकान संख्या 211, दिलशाद गार्डन, को अज्ञात हमलावरों ने चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया. वीरेश को गर्दन, पेट और छाती पर तीन गंभीर घाव लगे थे.

डियर पार्क में युवक की बेरहमी से हत्या: जांच के दौरान सामने आया कि वारदात के समय वीरेश अपनी मित्र भावना (33 वर्ष) के साथ डियर पार्क में मौजूद था. भावना ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि कुछ बदमाशों ने उन पर हमला किया और लूटपाट की कोशिश भी की. इस आधार पर पुलिस हत्या के साथ-साथ लूट की संभावना को भी खारिज नहीं कर रही है.

24 वर्षीय युवक वीरेश (ETV Bharat)

स्थानीय संदिग्धों से पूछताछ जारी: मृतक वीरेश एक निजी कंपनी में सेल्समैन का काम करता था और अपने परिवार के साथ दिलशाद गार्डन में रहता था. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार और रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे, जहां चीख-पुकार का माहौल बन गया. सीमापुरी थाना पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की है और आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस टीम ने शक के आधार पर कुछ स्थानीय संदिग्धों से पूछताछ भी शुरू कर दी है.

डीसीपी शाहदरा ने बताया कि इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा. फिलहाल इलाके में पुलिस की गश्त और बढ़ा दी गई है ताकि किसी तरह की और वारदात को रोका जा सके. यह सनसनीखेज वारदात इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर गई है. स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जाए.

