नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में पिछले दिनों सामने आए दोहरे हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. दयालपुर और खजूरी खास थाना पुलिस की टीमों के साथ विशेष स्टाफ की संयुक्त कार्रवाई में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि 11 अगस्त की सुबह खजूरी खास थाना पुलिस को गली नंबर 26, सी ब्लॉक में एक व्यक्ति के शव की सूचना मिली थी. पुलिस टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने मौके का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेजा. मृतक की पहचान 33 वर्षीय राजी अहमद के रूप में हुई, जो खजूरी खास के हरकेश मार्केट का निवासी था. हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

दयालपुर मर्डर केस: अगले ही दिन 12 अगस्त की दोपहर दयालपुर थाना क्षेत्र के न्यू चौहानपुर की माता वाली गली में एक मकान के बंद रसोईघर से सड़ी-गली हालत में एक और शव बरामद हुआ, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसकी पहचान लोनी निवासी 37 वर्षीय शमी आलम के रूप में हुई. जांच में पता चला कि दोनों हत्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं और मृतक आपस में रिश्ते में जीजा-साला हैं.

आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी: पुलिस की जांच में सामने आया कि दोनों की हत्या एक ही गैंग ने की है. दयालपुर पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को पकड़ा, जिनकी पहचान सोनिया विहार निवासी 24 वर्षीय विक्की तोमर और लोनी निवासी 19 वर्षीय अशफाक के रूप में हुई. पूछताछ में उन्होंने बताया कि पार्टी के दौरान पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद हुआ था और शमी आलम की हत्या कर दी गई शव को रसोईघर में बंद कर आरोपी भाग निकले.

वहीं खजूरी खास पुलिस की टीम ने अलग कार्रवाई कर दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनकी पहचान लोनी निवासी फैजान उर्फ खाली (22) और मोहम्मद मसूम उर्फ छोटू (25) के रूप में हुई पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि शमी आलम की हत्या के बाद उन्हें डर था कि राजी पुलिस को सच बता देगा, इसलिए उन्होंने राजी की भी हत्या कर दी. पुलिस ने बताया कि दोनों घटनास्थलों से फॉरेंसिक टीम की मदद से अहम सबूत जुटाए गए हैं और आगे की जांच जारी है. चारों आरोपियों से पूछताछ कर अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है.

दिल्ली में हत्याएं: बता दें कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में 33 साल के राजी अहमद की 11 अगस्त को बदमाशों ने हत्या कर दी थी. वहीं दूसरी ओर रक्षाबंधन त्यौहार के दिन 9 अगस्त को दिल्ली के करावल नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. यहां प्रदीप नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी और दो मासूम बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी थी.



