दिल्ली के रोहिणी इलाके में डबल मर्डर, मां-बेटी की हत्या, दामाद पर आरोप - DOUBLE MURDER IN ROHINI DELHI

दिल्ली के रोहिणी इलाके में डबल मर्डर का एक मामला सामने आया है, मां-बेटी की हत्या कर दी गई है.

दिल्ली के रोहिणी इलाके में डबल मर्डर
दिल्ली के रोहिणी इलाके में डबल मर्डर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 30, 2025 at 8:25 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के रोहिणी इलाके में डबल मर्डर का एक मामला सामने आया है जिसमें एक मां-बेटी की हत्या कर दी गई है. दामाद पर आरोप है कि इसने चाकू से गोद कर अपनी पत्नी और सास की हत्या की वारदात को अंजाम दिया. यह मामला K.N काटजू थाना अंतर्गत रोहिणी सेक्टर 17 इलाके में पेश आया है.

मां-बेटी की हत्या, दामाद पर आरोप: डीसीपी आउटर नॉर्थ जिला राजीव रंजन के मुताबिक, एक मां और बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि हत्या का आरोप दामाद पर है. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. इस घटना के कारण इलाके में संसनी फैल गई और इलाके में दहशत का माहौल है.

दिल्ली मेें हत्या की घटनाएं: बता दें कि मालवीय नगर में देर रात दो भाइयों पर चाकू से हमला हुआ, जिसमें एक की मौत हो गई है, दूसरा घायल है. मृतक की पहचान 19 वर्षीय विवेक के रूप में हुई है और उसके भाई अमन का इलाज चल रहा है. यह वारदात रात 1:00 बजे के बाद हुई है, जब दोनों भाई मॉल से काम करके घर लौट रहे थे. दिल्ली के मैदान गढ़ी थाना इलाके के खारक गांव में 20 अगस्त को तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने एक घर के अंदर से एक महिला और दो पुरुषों के शव बरामद किए हैं.


