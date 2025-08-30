ETV Bharat / state

दिल्ली के मालवीय नगर में दो भाइयों पर जानलेवा हमला, एक की मौत, दूसरा घायल - TWO BROTHERS STABBED IN DELHI

दिल्ली के मालवीय नगर में दो भाइयों पर चाकू से हमले का मामला सामने आया, जिसमें एक की मौत हो गई है.

दिल्ली के मालवीय नगर में दो भाइयों पर जानलेवा हमला
दिल्ली के मालवीय नगर में दो भाइयों पर जानलेवा हमला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 30, 2025 at 4:53 PM IST

नई दिल्ली: मालवीय नगर में देर रात दो भाइयों पर चाकू से हमला हुआ, जिसमें एक की मौत हो गई है, दूसरा घायल है. मृतक की पहचान 19 वर्षीय विवेक के रूप में हुई है और उसके भाई अमन का इलाज चल रहा है. हमले के कारण का पता नहीं चल पाया है. यह वारदात रात 1:00 बजे के बाद हुई है, जब दोनों भाई मॉल से काम करके घर लौट रहे थे. मौके पर मृतक के जीजा ने बताया कि रात 2:00 बजे उसे हॉस्पिटल से सूचना मिली थी, अभी हॉस्पिटल में मिलने नहीं दिया जा रहा है. हमले के कारण का भी पता नहीं चल पाया है.

हमले में एक भाई की हत्या: पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट विवेक और अमन के परिवार वाले मालवीय नगर थाना पहुंच गए. उन्होंने वहां पर विरोध करना शुरू कर दिया. आरोप है कि रात से दिन हो गया, अभी तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है. जिस तरीके से उन्होंने मेरे बेटे को मारा है, हम सबको आज सड़क पर रोने के लिए छोड़ दिया है, हमारे आंसू तभी रुकेंगे, जब उनके परिवार के साथ भी ऐसा होगा, मेरा बेटा चाहिए, मेरा भाई चाहिए, अगर उसके साथ किसी को दिक्कत थी तो घर पर आकर बोल लेता, हाथ पैर तोड़ देता, जान लेने की क्या जरूरत थी.

अजय, मृतक के पिता (ETV Bharat)

मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी: डीसीपी साउथ अंकित चौहान ने बताया कि मालवीय नगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि दो युवकों पर हमला हुआ है, जिसमें एक युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है. उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान 19 वर्षीय विवेक पुत्र अजय के रूप में हुई है, जो मूल रूप से आगरा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. घायल की पहचान अमन पिता स्वर्गीय नारायण सिंह के रूप में हुई है. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है. आगे की जांच जारी है.

मौका देखकर किया गया हमला: मृतक के पिता अजय ने कहा कि विवेक और अमन दोनों कई साल से सिलेक्ट सिटी मॉल साकेत में काम करते थे. जिन्होंने इन पर चाकू से हमला किया है, वह मॉल से पीछा करते हुए गली तक आए और यहां पर मौका देखकर हमला कर दिया.

बहन रवीना ने कहा कि सरकारी अस्पताल में ढंग से इलाज ना मिलने का कारण विवेक की मौत हो गई. अमन की भी हालात सीरियस बनी हुई है. परिवार वालों ने कुछ लड़कों पर संदेह जताया है, जिन्होंने विवेक और अमन पर हमला किया है, उस शक के आधार पर भी पुलिस टीम छानबीन कर रही है.


