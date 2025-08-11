ETV Bharat / state

दिल्ली में बढ़ा क्राइम का ग्राफ! अब खजूरी खास में हुई हत्या की वारदात - YOUTH MURDER IN KHAJOORI KHAS

दिल्ली के खजूरी खास इलाके में 33 साल के शख्स की हत्या कर दी गई, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस.

खजूरी खास में युवक की हत्या
खजूरी खास में युवक की हत्या
ETV Bharat Delhi Team

Published : August 11, 2025 at 8:39 PM IST

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में 33 साल के शख्स की बदमाशों ने हत्या कर दी. उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि सोमवार सुबह सूचना मिली. पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

डीसीपी का कहना है कि मौके पर ही क्राइम और एफएसएल टीम ने साक्ष्य एकत्र करने की कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान 33 वर्षीय राजी अहमद पुत्र मोहम्मद बारिक निवासी गली नंबर 01, हरकेश मार्केट, खजूरी खास के रूप में हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेजा गया है. मामले में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने घटनास्थल के आस-पास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने और सुराग जुटाने के लिए टीमें तैनात कर दी हैं.

स्थानीय निवासियों का कहना है कि सुबह-सुबह इस तरह की वारदात होना इलाके में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करता है. लोगों का आरोप है कि इलाके में असामाजिक तत्वों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है और पुलिस की गश्त पर्याप्त नहीं है, जिसके चलते अपराधियों के हौसले बुलंद हैं.

पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं स्थानीय लोग चाहते हैं कि सिर्फ इस घटना का नहीं बल्कि पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों.

दिल्ली में ट्रिपल मर्डरः रक्षाबंधन त्यौहार के दिन 9 अगस्त को दिल्ली के करावल नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. यहां प्रदीप नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी और दो मासूम बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी थी.

दिल्ली में ट्रिपल मर्डरः रक्षाबंधन त्यौहार के दिन 9 अगस्त को दिल्ली के करावल नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. यहां प्रदीप नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी और दो मासूम बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी थी.

