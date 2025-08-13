बलौदाबाजार: जिले के ग्राम अमेरा में मंगलवार को हत्या की वारदात से गांव में सनसनी फैल गई.सब्जी बेचने वाले 60 वर्षीय पुरुषोत्तम का खून से लथपथ शव उनके ही घर के बरामदे में मिला. दोपहर करीब 12 बजे, जब उनकी पोती स्कूल से लंच ब्रेक में घर लौटी, तो दरवाजा खोलते ही वह हैरान रह गई.

चौंकाने वाला हुआ खुलासा: बरामदे में पड़े दादा के शरीर पर सिर और चेहरे में गहरे घाव थे. बच्ची चीख पड़ी, और कुछ ही मिनटों में आस-पड़ोस के लोग जुट गए. हालांकि 24 घंटे में पुलिस ने इस मामले का खुलासा भी कर दिया और जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था. पुलिस की पूछताछ में कातिल कोई और नहीं बल्कि वही नाबालिग पोती निकली.

बलौदाबाजार में सब्जी बेचने वाले की हत्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है पूरा मामला?: घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पलारी पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की. शव को देखने से ही मामला हत्या का है ये साफ हो गया. लूट का इरादा या पुरानी रंजिश हर एंगल से फिर जांच बढ़ी. इस बीच पुलिस को शक हुआ कि, हत्या का सच घर की दीवारों के भीतर छिपा है.

पुलिस पूछताछ में कबूला गुनाह: पोती की बातचीत के बाद पुलिस को शक हुआ. इस पर पुलिस ने मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाया. इसके बाद पुलिस के सामने नाबालिग लड़की धीरे-धीरे टूटने लगी, और आखिरकार सब कुछ स्वीकार कर लिया.

अमेरा में मंगलवार को हत्या की वारदात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मोबाइल बनी हत्या की वजह: नाबालिग ने पुलिस के सामने कहा कि, वो मुझे बार-बार डांटते थे, मोबाइल पर बात करने से मना करते थे. उस दिन भी उन्होंने डांटा, तो गुस्से में मैंने लोहे की टंगिया उठाई और वार कर दिया. हत्या के लिए इस्तेमाल की गई लोहे की टंगिया घर में ही मिली, जिस पर खून के धब्बे मौजूद थे.

गांव में सन्नाटा: मृतक की पत्नी का निधन पहले ही हो चुका था. बेटा रायपुर में मजदूरी करता है, जबकि वे अपनी 2 पोतियों के साथ अमेरा गांव में रहते थे. दूसरी पोती काफी छोटी है. घटना के बाद से गांव में मातम और हैरानी है.

आगे की कार्रवाई: मनोवैज्ञानिक तरीके पूछताछ के बाद पलारी पुलिस ने 13 अगस्त 2025 को नाबालिग लड़की को को हिरासत में लिया है. नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश करने की प्रक्रिया जारी है.