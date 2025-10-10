हत्या के अपराध में संभावना के आधार पर नहीं कर सकते दंडित : हाईकोर्ट
1997 के गैर इरादतन हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, आरोपी द्वारा भोगी गई सजा को माना पर्याप्त, दिए रिहाई के आदेश
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 10, 2025 at 2:04 AM IST
जबलपुर : सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु को हत्या का अपराध मानकर सजा से दंडित किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक कुमार सिंह व जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की युगलपीठ ने अपील की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा है कि संदेह, अनुमान और संयोग किसी भी स्थिति में सबूत का स्थान नहीं ले सकते.
कोर्ट ने कहा है कि हत्या के अपराध में संभावना के आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता है. युगलपीठ ने हत्या के अपराध को गैर इरादतन हत्या मानते हुए सजा में कटौती की है.
क्या है पूरा मामला?
भोपाल निवासी लखन महाराज व सुरेश शर्मा की ओर से साल 1997 में ये अपील दायर की गई थी. अपील में कहा गया था अपीलकर्ता लखन महाराज ने रॉन्ग साइड ट्रक चलाते हुए बरखेड़ी टोला के समीप स्कूटर सवार सरवर अली खान को टक्कर मार दी थी. इस घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी. पुलिस ने दोनों अपीलकर्ता व सह आरोपी चंदन के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया था.
न्यायालय ने साजिश की धारा 120 बी के तहत उन्हें दोषमुक्त कर दिया था परंतु धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया था.
मिले थे ट्रक के स्किड मार्क
याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि उसने हादसा टालने का प्रयास किया थ.। ट्रक के टायर के 30 फीट लंबे स्किड मार्क की उपस्थिति थी. न्यायालय ने पूर्व-नियोजित षड्यंत्र नहीं मानते हुए धारा 120बी के तहत उसे दोषमुक्त कर दिया था. सरकार की तरफ से बताया गया कि पूर्व में अपीलकर्ता लखन महाराज ने सरवर अली खान पर आपसी रंजिश के कारण जानलेवा हमला किया था.
यह भी पढ़ें-
- स्थानांतरण विकल्प पेश करने के बाद भी खंडवा ट्रांसफर कैसे किया? हाईकोर्ट ने दी शिक्षकों को राहत
- शहडोल विश्वविद्यालय में नियुक्ति प्रक्रिया निरस्त करने का मामला, हाईकोर्ट ने अजीब तर्क पर किए सवाल
हाईकोर्ट ने कही ये बात
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि धारा 120 बी के तहत दोषमुक्त किए जाने से स्पष्ट है कि वास्तव में कोई आपराधिक षड्यंत्र नहीं था. ऐसे में युगलपीठ ने गैर इरादतन हत्या का मामला मानते हुए अपीलकर्ता के द्वारा काटी गई 1 साल 7 माह व 3 माह 5 दिनों की सजा को पर्याप्त मानते हुए उसे रिहा करने के आदेश जारी किए हैं.