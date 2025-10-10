ETV Bharat / state

हत्या के अपराध में संभावना के आधार पर नहीं कर सकते दंडित : हाईकोर्ट

जबलपुर : सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु को हत्या का अपराध मानकर सजा से दंडित किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक कुमार सिंह व जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की युगलपीठ ने अपील की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा है कि संदेह, अनुमान और संयोग किसी भी स्थिति में सबूत का स्थान नहीं ले सकते.

कोर्ट ने कहा है कि हत्या के अपराध में संभावना के आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता है. युगलपीठ ने हत्या के अपराध को गैर इरादतन हत्या मानते हुए सजा में कटौती की है.

क्या है पूरा मामला?

भोपाल निवासी लखन महाराज व सुरेश शर्मा की ओर से साल 1997 में ये अपील दायर की गई थी. अपील में कहा गया था अपीलकर्ता लखन महाराज ने रॉन्ग साइड ट्रक चलाते हुए बरखेड़ी टोला के समीप स्कूटर सवार सरवर अली खान को टक्कर मार दी थी. इस घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी. पुलिस ने दोनों अपीलकर्ता व सह आरोपी चंदन के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया था.

न्यायालय ने साजिश की धारा 120 बी के तहत उन्हें दोषमुक्त कर दिया था परंतु धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया था.