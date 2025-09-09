ETV Bharat / state

जन्मदिन पार्टी में मिली युवक को मौत, तीन आरोपी गिरफ्तार, दो फरार

दुर्ग : नेवई थाना क्षेत्र में जन्मदिन की खुशियां मातम में बदली. सोमवार रात 11.30 बजे एक स्कूल के खुले ग्राउंड में बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था.इस पार्टी में नाबालिग युवकों समेत छह लोग इकट्ठा हुआ. पार्टी में केक काटा गया.खाने और पीने का भी इंतजाम था.लिहाजा नाच गाने के साथ जाम भी छलके.लेकिन संगीत और मस्ती के दौरान एक युवक रोहन कुमार का दूसरे युवक के साथ विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ा कि थोड़ी ही देर में मौके पर मौजूद दूसरे युवकों ने रोहन पर हमला बोल दिया.जिसमें उसकी मौत हो गई.

कहां हुई वारदात ?: दुर्ग के नेवई थाना क्षेत्र के एचएससीएल कॉलोनी में बर्थडे पार्टी के बाद मामूली विवाद में युवक रोशन ठाकुर की ईंट-पत्थर से पीटकर हत्या कर दी गई. भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि एचएससीएल कॉलोनी स्थित एक स्कूल में कुछ युवक एक नाबालिग किशोर का जन्मदिन मनाने के लिए दीवार कूदकर अंदर घुसे थे.इस दौरान स्कूल का गेट बंद था. सभी लोगों ने स्कूल के मैदान में केक काटा और पार्टी शुरु की.