जन्मदिन पार्टी में मिली युवक को मौत, तीन आरोपी गिरफ्तार, दो फरार
दुर्ग के नेवई थाना क्षेत्र में युवक की हत्या हुई है. बर्थ डे पार्टी में विवाद के बाद युवक पर हमला किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 9, 2025 at 2:43 PM IST
दुर्ग : नेवई थाना क्षेत्र में जन्मदिन की खुशियां मातम में बदली. सोमवार रात 11.30 बजे एक स्कूल के खुले ग्राउंड में बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था.इस पार्टी में नाबालिग युवकों समेत छह लोग इकट्ठा हुआ. पार्टी में केक काटा गया.खाने और पीने का भी इंतजाम था.लिहाजा नाच गाने के साथ जाम भी छलके.लेकिन संगीत और मस्ती के दौरान एक युवक रोहन कुमार का दूसरे युवक के साथ विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ा कि थोड़ी ही देर में मौके पर मौजूद दूसरे युवकों ने रोहन पर हमला बोल दिया.जिसमें उसकी मौत हो गई.
कहां हुई वारदात ?: दुर्ग के नेवई थाना क्षेत्र के एचएससीएल कॉलोनी में बर्थडे पार्टी के बाद मामूली विवाद में युवक रोशन ठाकुर की ईंट-पत्थर से पीटकर हत्या कर दी गई. भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि एचएससीएल कॉलोनी स्थित एक स्कूल में कुछ युवक एक नाबालिग किशोर का जन्मदिन मनाने के लिए दीवार कूदकर अंदर घुसे थे.इस दौरान स्कूल का गेट बंद था. सभी लोगों ने स्कूल के मैदान में केक काटा और पार्टी शुरु की.
इसी बीच पार्टी में शामिल रोशन कुमार ठाकुर का अन्य युवकों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. पहले तो मामला मामूली था, लेकिन देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि पांच युवकों ने मिलकर रोहन पर हमला कर दिया. आरोपियों ने पहले रोशन की जमकर पिटाई की, फिर ईंट और पत्थर से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार किए.गंभीर चोट लगने के कारण रोहन की मौके पर ही मौत हो गई- सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची.पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दो अपचारी बालकों समेत तीन आरोपियों को हिरासत में लिया. जबकि एक अपचारी बालक सहित दो आरोपी फरार हैं. मौके से शराब की बोतलें, बर्तन और अन्य सामान बरामद किए गए हैं. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. फरार आरोपियों की तलाश में विशेष टीम गठित की गई है. सीएसपी ने कि यह घटना बेहद गंभीर है और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.फिलहाल पुलिस लगातार जगह-जगह दबिश देकर फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है.
