रेवाड़ी: रेवाड़ी पुलिस ने मर्डर के एक आरोपी की घाघरा-चोली में शहर में परेड निकाली है. आरोपी पिछले एक साल से फरार था. वह महिला का वेश बनाकर अपने करीबी के पास रह रहा था. पुलिस को भनक लगते ही रेड मारी गई, और आरोपी को मौके से दबोच लिया गया.

ये था मामला

दरअसल, बावल के गांव प्राणपुरा के रहने वाला दिनेश गांव जलियावास में कपड़े की दुकान चलाता था. 5 जुलाई 2024 को उसका जन्म दिन था. वह अपने एक दोस्त के साथ दुकान पर ही जन्मदिन मना रहा था. इसी दौरान रेहड़ी पर मोमोज पहले लेने को लेकर जलालपुर के रहने वाले एसपी उर्फ शिव कुमार और दिनेश के बीच विवाद हो गया. कुछ देर बाद आरोपित एसपी उर्फ शिवकुमार, अमित सहित अन्य युवकों के साथ दिनेश की दुकान पर पहुंचे और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी.

मर्डर के आरोपी की घाघरा-चोली में परेड (ETV Bharat)

पुलिस ने 5 हजार का इनाम रखा था

डीएसपी ने बताया कि अमित एक साल से कई मामलों में फरार चल रहा था. उस पर पांच हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ था. रेवाड़ी पुलिस की टीम को मंगलवार को सूचना मिली कि अमित पहलवान अपने एक परिचित के घर में घाघरा व चोली पहनकर छिपा हुआ है, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया. डीएसपी ने बताया कि अमित उर्फ पहलवान के खिलाफ थाना शहर रेवाड़ी, माडल टाउन, थाना कसौला और महिला थाना रेवाड़ी में हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट, छेड़छाड व आर्म्स एक्ट के पांच मामले पहले भी दर्ज है. पुलिस इससे पूर्व सात आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है.

दोस्तों और रिश्तेदारों में काटी फरारी

पूछताछ में अमित ने बताया कि उसने एक साल के दौरान रिश्तेदार और दोस्तों के पास फरारी काटी. उसकी निशानदेही के लिए पुलिस धारूहेड़ा ले गई थी. जिन कपड़ों में उसे गिरफ्तार किया था, उनमें ही मुख्य बाजार में उसे घूमाया गया. इस दौरान लोगों ने उसकी वीडियो बनाई. जब लोग वीडियो बना रहे थे तो आरोपित अमित धोती उठाकर अपना मुंह छिपाता नजर आया.

