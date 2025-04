ETV Bharat / state

उधारी वापस न करनी पड़े इसलिए कर दी थी दोस्त की हत्या, पुलिस ने 6 महीने बाद मुठभेड़ में किया गिरफ्तार - FIROZABAD NEWS

25 हजार का ईनामी बदमाश गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

Published : April 8, 2025 at 10:04 AM IST | Updated : April 8, 2025 at 10:22 AM IST

फिरोजाबाद: हत्या के मामले में फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मुठभेड़ के दौरान हत्यारोपी के पैर में गोली भी लगी है. घायलावस्था में गिरफ्तार करने के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. गिरफ्तार आरोपी ने अपने ही साथी को पैसों की खातिर मार डाला था. अपर पुलिस अधीक्षक नगर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि 6 महीने पहले मटसेना थाना क्षेत्र के गांव आनंदपुर कारकोली के जंगल में एक डेड बॉडी बरामद हुई थी. पहले उसके चेहरे को कुचला गया और फिर गोली मारी गई थी. बाद में डेड बॉडी की शिनाख्त रविकांत के रूप में हुई थी, जो कि थाना रामगढ़ के गांव नैपई का रहने वाला था. पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल की तो पता चला कि रविकांत हलवाई का काम करता था और प्रेम बाबू उर्फ भूरा निवासी गांव बबाइन थाना खैरगढ़ इसका ठेकेदार था. रविकांत के लगभग एक लाख रुपये ठेकेदार प्रेम बाबू उर्फ भूरा पर उधार थे. रविकांत प्रेम बाबू से अपने पैसे वापस मांगता था. इसी बात पर प्रेम बाबू ने अपने दो साथी धीरेंद्र और रब्बी की मदद से रविकांत की हत्या कर दी थी. शव को जंगल में फेंक दिया था. दो दिन पहले धीरेंद्र और रब्बी को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि प्रेमबाबू फरार था. इस पर पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सोमवार की रात में पुलिस जब गांव खडेरिया के पास वाहन चेकिंग कर रही थी तो पुलिस ने एक बाइक को रुकवाने की कोशिश की. बाइक सवार गाड़ी को मोड़कर भागने लगा. हड़बड़ी में बाइक फिसलकर गिर गई. पुलिस ने जब बाइक सवार की पकड़ने की कोशिश की तो उसने फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी फायरिंग में बाइक सवार गोली लगने से घायल हुआ. पूछताछ में उसने अपना नाम प्रेमबाबू उर्फ भूरा बताया जो कि रविकांत मर्डर केस में फरार था. प्रेमबाबू के कब्जे से असलहा और कारतूस बरामद हुए हैं. यह भी पढ़ें: CM योगी ने बताया क्यों जरूरी है वन नेशन-वन इलेक्शन; बोले- 2014 से पहले देश अस्थिरता का था शिकार

Last Updated : April 8, 2025 at 10:22 AM IST