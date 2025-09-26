ETV Bharat / state

हरियाणा में 42 दिन से लापता युवक का कंकाल मिला, आरोपी गिरफ्तार, कांग्रेस विधायक और पुलिस के बीच हो चुका विवाद

हरियाणा के जींद में 42 दिन से लापता युवक का शव झाड़ियों में मिला. आरोपी गिरफ्तार, कांग्रेस विधायक और पुलिस के बीच हो चुका विवाद.

जींद में हत्या का आरोपी गिरफ्तार
जींद में हत्या का आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 26, 2025 at 3:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जींद: हरियाणा के जींद-रोहतक सीमा के पास झाड़ियों में 42 दिन से लापता युवक सुमित का शव मिला है. शव कंकाल में तब्दील हो चुका है. पुलिस ने मृतक के पास से बैग और कपड़े बरामद किए हैं. पुलिस ने एक आरोपी मोनू को गिरफ्तार किया है, जिस पर पहले से हत्या का केस चल रहा था और जो जमानत पर था. पुलिस के अनुसार, महिला को लेकर सुमित और आरोपी के बीच विवाद हुआ था. शव का पोस्टमॉर्टम पीजीआई रोहतक में कराया जा रहा है.

युवक 14 अगस्त को हुआ था लापता: जुलाना के करेला गांव के 25 वर्षीय सुमित 14 अगस्त की रात घर से निकले और वापस नहीं लौटे. उनकी पत्नी मुकेश ने जुलाना थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. एक सप्ताह तक कोई खबर नहीं मिलने पर मुकेश विधायक विनेश फोगाट के पास पहुंची. विधायक ने मामले की जानकारी लेने के लिए एसएचओ को कॉल किया था, जिसके बाद उन पर बदसलूकी का आरोप भी लगा था.

जींद में हत्या का आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)

विधायक और एसएचओ के बीच विवाद: कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने सुमित की पत्नी की शिकायत पर जुलाना थाना प्रभारी से जानकारी मांगी थी. इसके बाद विधायक ने एसएचओ पर बदसलूकी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि एसएचओ तानों भरी बातें करते हैं और दिन में भी शराब पीते हैं. थानेदार रविंद्र कुमार ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि उन्होंने विधायक को केस की जानकारी दी थी और शराब पीने के आरोप गलत हैं.

फोन कॉल डिटेल से मिला आरोपी: पुलिस ने सुमित के मोबाइल कॉल डिटेल की जांच की. रोहतक के समर गोपालपुर गांव के मोनू की संलिप्तता सामने आई. पुलिस ने मोनू को हिरासत में लेकर पूछताछ की. उसने हत्या स्वीकार की और बताया कि उसने गला दबाकर सुमित की हत्या की. मोनू ने शव को फैक्ट्री के पीछे झाड़ियों में फेंकने की भी निशानदेही की. गुरुवार को पुलिस ने मोनू के बताए स्थान से शव बरामद किया.

जींद में हत्या का आरोपी गिरफ्तार
जींद में हत्या का आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)

मोनू की वजह से हुआ विवाद: डीएसपी संदीप कुमार ने बताया कि "सुमित और मोनू दोनों एक फैक्ट्री में काम करते थे. फैक्ट्री में एक महिला भी काम करती थी, जिसने 14 अगस्त को सुमित को रोहतक पीजीआई बुलाया था. वहां मोनू भी पहुंच गया. दोनों के बीच बात बढ़ी और झगड़ा हुआ. बाद में दोनों फैक्ट्री के पीछे शराब पी रहे थे, जहां मोनू ने गुस्से में आकर सुमित की गला दबाकर हत्या कर दी. मोनू पहले से भी हत्या के केस में जेल जा चुका है और हाल ही में जमानत पर बाहर आया था."

ये भी पढ़ें: फरीदाबाद में दो बच्चियों संग पिता ने की आत्महत्या, डेढ़ माह पहले पत्नी की भी हो चुकी है मौत

ये भी पढ़ें: गुरुग्राम में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दो बदमाशों के पैरों में लगी गोली, पुलिसकर्मी भी घायल

For All Latest Updates

TAGGED:

JIND VILLAGE KARELAMURDER ACCUSED ARRESTED IN JINDजींद में हत्याआरोपी गिरफ्तारMURDER ACCUSED ARRESTED IN JIND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

नूंह में नशे के खिलाफ जंग की अनोखी पहल, युवा मैदान में बहा रहे पसीना, सूने पड़े खेल परिसर की बदल रही तस्वीर

"कचरा लाओ, फ्री खाना पाओ", करनाल की सुमन डांगी 500 ग्राम वेस्ट के बदले दे रही लाजवाब फूड की थाली

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.