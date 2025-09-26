हरियाणा में 42 दिन से लापता युवक का कंकाल मिला, आरोपी गिरफ्तार, कांग्रेस विधायक और पुलिस के बीच हो चुका विवाद
हरियाणा के जींद में 42 दिन से लापता युवक का शव झाड़ियों में मिला. आरोपी गिरफ्तार, कांग्रेस विधायक और पुलिस के बीच हो चुका विवाद.
Published : September 26, 2025 at 3:44 PM IST
जींद: हरियाणा के जींद-रोहतक सीमा के पास झाड़ियों में 42 दिन से लापता युवक सुमित का शव मिला है. शव कंकाल में तब्दील हो चुका है. पुलिस ने मृतक के पास से बैग और कपड़े बरामद किए हैं. पुलिस ने एक आरोपी मोनू को गिरफ्तार किया है, जिस पर पहले से हत्या का केस चल रहा था और जो जमानत पर था. पुलिस के अनुसार, महिला को लेकर सुमित और आरोपी के बीच विवाद हुआ था. शव का पोस्टमॉर्टम पीजीआई रोहतक में कराया जा रहा है.
युवक 14 अगस्त को हुआ था लापता: जुलाना के करेला गांव के 25 वर्षीय सुमित 14 अगस्त की रात घर से निकले और वापस नहीं लौटे. उनकी पत्नी मुकेश ने जुलाना थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. एक सप्ताह तक कोई खबर नहीं मिलने पर मुकेश विधायक विनेश फोगाट के पास पहुंची. विधायक ने मामले की जानकारी लेने के लिए एसएचओ को कॉल किया था, जिसके बाद उन पर बदसलूकी का आरोप भी लगा था.
विधायक और एसएचओ के बीच विवाद: कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने सुमित की पत्नी की शिकायत पर जुलाना थाना प्रभारी से जानकारी मांगी थी. इसके बाद विधायक ने एसएचओ पर बदसलूकी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि एसएचओ तानों भरी बातें करते हैं और दिन में भी शराब पीते हैं. थानेदार रविंद्र कुमार ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि उन्होंने विधायक को केस की जानकारी दी थी और शराब पीने के आरोप गलत हैं.
फोन कॉल डिटेल से मिला आरोपी: पुलिस ने सुमित के मोबाइल कॉल डिटेल की जांच की. रोहतक के समर गोपालपुर गांव के मोनू की संलिप्तता सामने आई. पुलिस ने मोनू को हिरासत में लेकर पूछताछ की. उसने हत्या स्वीकार की और बताया कि उसने गला दबाकर सुमित की हत्या की. मोनू ने शव को फैक्ट्री के पीछे झाड़ियों में फेंकने की भी निशानदेही की. गुरुवार को पुलिस ने मोनू के बताए स्थान से शव बरामद किया.
मोनू की वजह से हुआ विवाद: डीएसपी संदीप कुमार ने बताया कि "सुमित और मोनू दोनों एक फैक्ट्री में काम करते थे. फैक्ट्री में एक महिला भी काम करती थी, जिसने 14 अगस्त को सुमित को रोहतक पीजीआई बुलाया था. वहां मोनू भी पहुंच गया. दोनों के बीच बात बढ़ी और झगड़ा हुआ. बाद में दोनों फैक्ट्री के पीछे शराब पी रहे थे, जहां मोनू ने गुस्से में आकर सुमित की गला दबाकर हत्या कर दी. मोनू पहले से भी हत्या के केस में जेल जा चुका है और हाल ही में जमानत पर बाहर आया था."
