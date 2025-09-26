ETV Bharat / state

हरियाणा में 42 दिन से लापता युवक का कंकाल मिला, आरोपी गिरफ्तार, कांग्रेस विधायक और पुलिस के बीच हो चुका विवाद

जींद: हरियाणा के जींद-रोहतक सीमा के पास झाड़ियों में 42 दिन से लापता युवक सुमित का शव मिला है. शव कंकाल में तब्दील हो चुका है. पुलिस ने मृतक के पास से बैग और कपड़े बरामद किए हैं. पुलिस ने एक आरोपी मोनू को गिरफ्तार किया है, जिस पर पहले से हत्या का केस चल रहा था और जो जमानत पर था. पुलिस के अनुसार, महिला को लेकर सुमित और आरोपी के बीच विवाद हुआ था. शव का पोस्टमॉर्टम पीजीआई रोहतक में कराया जा रहा है.

युवक 14 अगस्त को हुआ था लापता: जुलाना के करेला गांव के 25 वर्षीय सुमित 14 अगस्त की रात घर से निकले और वापस नहीं लौटे. उनकी पत्नी मुकेश ने जुलाना थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. एक सप्ताह तक कोई खबर नहीं मिलने पर मुकेश विधायक विनेश फोगाट के पास पहुंची. विधायक ने मामले की जानकारी लेने के लिए एसएचओ को कॉल किया था, जिसके बाद उन पर बदसलूकी का आरोप भी लगा था.

जींद में हत्या का आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)

विधायक और एसएचओ के बीच विवाद: कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने सुमित की पत्नी की शिकायत पर जुलाना थाना प्रभारी से जानकारी मांगी थी. इसके बाद विधायक ने एसएचओ पर बदसलूकी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि एसएचओ तानों भरी बातें करते हैं और दिन में भी शराब पीते हैं. थानेदार रविंद्र कुमार ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि उन्होंने विधायक को केस की जानकारी दी थी और शराब पीने के आरोप गलत हैं.