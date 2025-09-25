हत्या मामले में अभियुक्त उम्रकैद से बरी; ट्रायल कोर्ट ने 1986 में सुनाई थी सजा, जानिए पूरा मामला
अभियुक्त की अपील पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गवाह के बयान और अभियोजन के साक्ष्यों में पाया विरोधाभास.
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पाए अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए उसकी सजा माफ कर दी और आरोपों से भी बरी कर दिया है. सजा के खिलाफ अभियुक्त की अपील पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गवाह के बयान और अभियोजन के साक्ष्यों में विरोधाभास पाया.
अभियोजन के गवाह ने अपने बयान में कहा था कि गोली लगने के बाद जमीन पर खून नहीं गिरा, जबकि जांच अधिकारी ने सबूत के तौर पर खून से सनी मिट्टी पेश की थी. हर स्वरूप की अपील पर यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिरला व न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने दिया.
कोसीकला थाने में दर्ज कराया था मुकदमा : मथुरा निवासी अपीलकर्ता पर 1984 में कुंवर पाल ने कोसीकला थाने में अपने भाई चरण सिंह की हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप था कि हर स्वरूप और उसके साथ के लोगों ने चरण सिंह की गोली मारकर व लाठी-डंडे से पीटकर हत्या कर दी. ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में 1986 में हर स्वरूप को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
खंडपीठ ने गवाहों के बयानों की विश्वसनीयता पर संदेह व्यक्त किया. कोर्ट ने कहा कि गवाह का यह बयान कि जमीन पर खून नहीं गिरा, जांच अधिकारी की ओर से पेश किए गए सबूतों के विपरीत था. अन्य कई बिंदुओं के आधार पर अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपना मामला साबित करने में विफल रहा और हर स्वरूप को बरी कर दिया.
