कोटा में साथी मजदूर की हत्या के दो साल बाद फरार आरोपी अभिजीत को पश्चिम बंगाल से पुलिस ने गिरफ्तार किया.

Murder Accused Arrested
हत्या का आरोपी पुलिस गिरफ्त में (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 29, 2025 at 7:31 PM IST

कोटा: शहर के बोरखेड़ा थाना पुलिस ने हत्या के मामले में दो साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है. इस पर 25 हजार रुपए का इनाम रखा हुआ था. आरोपी ने अपने साथी मजदूर की हत्या कर दी थी और फरार हो गया था. वह गाजियाबाद, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में मजदूरी करता रहा, लेकिन पुलिस लगातार उसके पीछे लगी रही. आखिरकार उसे पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के दिनहटा थाना क्षेत्र के बाराबोल मारी गांव से गिरफ्तार किया गया.

थानाधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि 31 अक्टूबर, 2023 को बोरखेड़ा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि देवाशीष सिटी के पीछे एक खेत में एक लाश पड़ी है, जिसके शरीर पर चोट के निशान थे. पास में ही बंगाल निवासी अभिजीत राय नामक एक व्यक्ति की झोपड़ी में खून बिखरा हुआ था. मृतक की पहचान उज्जैन के पीपलीखेड़ा निवासी 40 वर्षीय गोपाल सिंह सोंधिया के रूप में हुई. पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि मृतक को अंतिम बार अरजीत राय उर्फ अभिजीत के साथ देखा गया था, जिसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी गोपाल सिंह के साथ शराब पार्टी के साथ ही कहासुनी हो गई थी.

एक ही नाम के तीन व्यक्ति थे: हेड कांस्टेबल भूपेंद्र ने बताया कि गांव में काफी दिन रैकी करने के बाद अभिजीत राय के होने की जानकारी मिली. एक ही नाम के तीन व्यक्ति थे, ऐसे में आरोपी को पकड़ना मुश्किल हो गया था. वोटर लिस्ट देखी तो उसके पिता का नाम सामने आ गया. इसके बाद आरोपी को पकड़कर तत्काल स्थानीय थाने में पेश किया गया था. वहां से ट्रांजिट रिमांड पर उसे कोटा लाया गया.

घरवालों से भी नहीं करता था संपर्क: थानाधिकारी ने बताया कि हेड कांस्टेबल भूपेंद्र चौधरी और कांस्टेबल पूरन सिंह को भेजा गया था. हत्या के बाद आरोपी तत्काल फरार हो गया था. उसने गाजियाबाद में नौकरी की और दिल्ली में मजदूरी की, फिर अपने गांव पश्चिम बंगाल चला गया. इस दौरान उसने लगभग एक साल तक अपने घरवालों से भी कोई संपर्क नहीं किया था.

