कानपुर में जेल से हत्या का आरोपी फरार; डीजी जेल ने चार कर्मियों को किया निलंबित, पुलिस ने शुरू की तलाश - KANPUR NEWS

जेल अधीक्षक ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है.

कानपुर में जेल से हत्या का आरोपी फरार
कानपुर में जेल से हत्या का आरोपी फरार (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 8:12 PM IST

कानपुर : जिला जेल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक आरोपी फरार हो गया. आरोपी शुक्रवार देर रात जेल से फरार हो गया. मामले की जानकारी डीजी जेल तक पहुंची तो उन्होंने जेल के चार कर्मियों को निलंबित कर दिया है. 14 जनवरी 2024 को हत्या के आरोप में जाजमऊ निवासी असरुद्दीन को जेल भेजा गया था.

जेल अधीक्षक डा. बीडी पांडेय ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

जेल अधीक्षक डा. बीडी पांडेय का कहना है कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है और कोतवाली पुलिस ने आरोपी की जेल के आसपास इलाकों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों आदि पर तलाश शुरू कर दी है. उन्होंने दावा किया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर दोबारा जेल में बंद करेंगे.

बंदियों की गिनती होने पर पता लगा आरोपी फरार : वैसे तो शहर में पिछले कई दिनों से बारिश के चलते मौसम ठंडा है, लेकिन, जेल के अफसर और कर्मी उस समय अचानक ही पसीना-पसीना हो गए, जब उन्हें पता लगा बैरक नंबर 14 से आरोपी असरुद्दीन फरार हो गया है. यह जानकारी जेल अधीक्षक के पास पहुंची तो उन्होंने एक बार फिर सभी बैरकों में बंदियों की दोबारा गिनती कराई. लेकिन, असरुद्दीन का कुछ पता नहीं लग सका. वहीं, चौंकाने वाली बात यह भी थी जब अफसरों ने जेल के सीसीटीवी फुटेज देखे तो कोई भी बंदी जेल से बाहर जाते नहीं दिखा.


सुरक्षा पर खड़े हुए सवाल : वैसे तो जेल से आसानी से बाहर आ पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक आरोपी द्वारा फरार हो जाने से अब जेल की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं. हालांकि, जेल प्रशासन के आला अफसरों का कहना था कि अब सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता किया जाएगा.


यह भी पढ़ें : डीजी जेल की बड़ी कार्रवाई ; हरदोई में जेलर निलंबित, डीआईजी जेल को सौंपी हमीरपुर जेल अधीक्षक की जांच, जानिए वजह

