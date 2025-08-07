मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर: छत्तीसगढ़ के चिरमिरी नगर निगम में सोमवार को एक बेहद दुखद हादसा हुआ. जहां पेड़ की कटाई के दौरान 58 वर्षीय प्लेसमेंट कर्मचारी बाबूलाल की गिरने से मौत हो गई. बाबूलाल नगर निगम में माली के रूप में काम कर रहे थे.

बिना सुरक्षा के काम का आरोप: स्थानीय लोगों ने बताया कि बाबूलाल को बिना हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट या किसी अन्य सुरक्षा इंतजाम के ऊंचे पेड़ पर चढ़ाया गया था. यह नगर निगम की बड़ी लापरवाही मानी जा रही है. असंतुलित होकर नीचे गिरने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

चिरमिरी में 58 साल के माली की पेड़ से गिरकर मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस पार्षदों ने प्रशासन पर उठाए सवाल: कांग्रेसी पार्षदों ने इस मुद्दे को लेकर महापौर और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. राहुल भाई पटेल ने मुआवज़े की मांग की. वहीं शहाबुद्दीन ने हत्या का केस दर्ज करने की मांग की.

यह बेहद गंभीर लापरवाही है. मृतक के परिवार को कम से कम 10 लाख रुपये मुआवज़ा दिया जाए और उनकी पत्नी को नौकरी मिले— राहुल भाई पटेल, पार्षद

जिस अधिकारी ने 58 वर्षीय बुजुर्ग को पेड़ पर चढ़ाने का आदेश दिया, उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाए. जांच नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे— शहाबुद्दीन, पार्षद

चिरमिरी में 58 साल के माली की पेड़ से गिरकर मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महापौर ने हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण: नगर निगम के महापौर रामनरेश राय ने कहा कि उन्हें हादसे की जानकारी देर रात मिली और वे खुद बीमार होने के कारण तत्काल नहीं पहुंच सके.

यह एक दुर्घटना है. निगम की ओर से जो भी सहायता संभव होगी, वह दी जाएगी. नियमों के अनुसार लाभ दिया जाएगा— रामनरेश राय, महापौर

घटना के बाद इलाके में ग़म और गुस्से का माहौल है. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा के उपाय किए जाते तो यह हादसा टल सकता था. लोग दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं. क्या प्रशासन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करता है और पीड़ित परिवार को समय पर न्याय व सहायता मिलती है या नहीं.