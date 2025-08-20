ETV Bharat / state

माउंट आबू में सड़क हादसा: नगरपालिका का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, पांच कर्मचारी घायल - ROAD ACCIDENT IN MOUNT ABU

माउंट आबू में वीर बाबा मंदिर के पास सड़क हादसे में नगरपालिका के पांच कर्मचारी घायल हो गए.

Road Accident In Mount Abu
हादसे में क्षतिग्रस्त कार (ETV Bharat Sirohi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 20, 2025 at 1:35 PM IST

1 Min Read

सिरोही: जिले के माउंट आबू-आबू रोड मार्ग पर वीर बाबा मंदिर के पास बुधवार सुबह एक सड़क हादसा हो गया. माउंट आबू नगरपालिका का वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में नगर पालिका के पांच कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा उस समय हुआ जब सभी कर्मचारी रात्रिकालीन ड्यूटी पूरी कर वापस माउंट आबू लौट रहे थे.

माउंट आबू थाने के एएसआई राजाराम ने बताया कि रात्रिकालीन गश्त के बाद नगरपालिका की गाड़ी माउंट आबू आ रही थी, तभी यह हादसा हुआ. घायलों की पहचान जमादार तरुण, हरीश पंचाल, ईश्वर आदिवाल, विशाल सोलंकी और मनोज के रूप में हुई है.

पढ़ें: मनोहरपुर-दौसा मेगा हाइवे पर हादसा: बिखरी 11 जिंदगियां, टूटे परिवार, अकेला रह गया 7 साल का मासूम

दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को तुरंत ग्लोबल अस्पताल, माउंट आबू पहुंचाया. स्थानीय लोगों की इस संवेदनशीलता ने समय रहते सभी को उपचार उपलब्ध कराया, जिससे बड़ी जनहानि टल गई. वर्तमान में सभी घायलों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है. चिकित्सकों ने कुछ कर्मचारियों की स्थिति को गंभीर बताते हुए उन्हें लगातार चिकित्सकीय निगरानी में रखा है. अस्पताल के चिकित्सा प्रमुख डॉ. प्रताप मिड्ढा ने घायलों के उपचार की मॉनिटरिंग की. इधर, उपखंड अधिकारी डॉ. अंशु प्रिया ने अस्पताल पहुंचकर घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात की. स्थानीय पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी.

सिरोही: जिले के माउंट आबू-आबू रोड मार्ग पर वीर बाबा मंदिर के पास बुधवार सुबह एक सड़क हादसा हो गया. माउंट आबू नगरपालिका का वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में नगर पालिका के पांच कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा उस समय हुआ जब सभी कर्मचारी रात्रिकालीन ड्यूटी पूरी कर वापस माउंट आबू लौट रहे थे.

माउंट आबू थाने के एएसआई राजाराम ने बताया कि रात्रिकालीन गश्त के बाद नगरपालिका की गाड़ी माउंट आबू आ रही थी, तभी यह हादसा हुआ. घायलों की पहचान जमादार तरुण, हरीश पंचाल, ईश्वर आदिवाल, विशाल सोलंकी और मनोज के रूप में हुई है.

पढ़ें: मनोहरपुर-दौसा मेगा हाइवे पर हादसा: बिखरी 11 जिंदगियां, टूटे परिवार, अकेला रह गया 7 साल का मासूम

दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को तुरंत ग्लोबल अस्पताल, माउंट आबू पहुंचाया. स्थानीय लोगों की इस संवेदनशीलता ने समय रहते सभी को उपचार उपलब्ध कराया, जिससे बड़ी जनहानि टल गई. वर्तमान में सभी घायलों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है. चिकित्सकों ने कुछ कर्मचारियों की स्थिति को गंभीर बताते हुए उन्हें लगातार चिकित्सकीय निगरानी में रखा है. अस्पताल के चिकित्सा प्रमुख डॉ. प्रताप मिड्ढा ने घायलों के उपचार की मॉनिटरिंग की. इधर, उपखंड अधिकारी डॉ. अंशु प्रिया ने अस्पताल पहुंचकर घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात की. स्थानीय पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी.

For All Latest Updates

TAGGED:

FIVE PEOPLE INJUREDMOUNT ABU MUNICIPALTYMUNICIPALTY EMPLOYEESEMPLOYEES INJURED IN ACCIDENTROAD ACCIDENT IN MOUNT ABU

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

UPI पर छोटे लोन की सुविधा जल्द, ग्राहकों को बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं

Explainer: इतना आसान नहीं हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना, क्या है इसकी प्रक्रिया? जानें सबकुछ

सीपी राधाकृष्णन कौन हैं ? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA ने बनाया उम्मीदवार

अब सस्ती मिलेंगी कार और बाइक? सरकार बदलने जा रही है GST टैक्स रेट!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.