सिरोही: जिले के माउंट आबू-आबू रोड मार्ग पर वीर बाबा मंदिर के पास बुधवार सुबह एक सड़क हादसा हो गया. माउंट आबू नगरपालिका का वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में नगर पालिका के पांच कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा उस समय हुआ जब सभी कर्मचारी रात्रिकालीन ड्यूटी पूरी कर वापस माउंट आबू लौट रहे थे.

माउंट आबू थाने के एएसआई राजाराम ने बताया कि रात्रिकालीन गश्त के बाद नगरपालिका की गाड़ी माउंट आबू आ रही थी, तभी यह हादसा हुआ. घायलों की पहचान जमादार तरुण, हरीश पंचाल, ईश्वर आदिवाल, विशाल सोलंकी और मनोज के रूप में हुई है.

दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को तुरंत ग्लोबल अस्पताल, माउंट आबू पहुंचाया. स्थानीय लोगों की इस संवेदनशीलता ने समय रहते सभी को उपचार उपलब्ध कराया, जिससे बड़ी जनहानि टल गई. वर्तमान में सभी घायलों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है. चिकित्सकों ने कुछ कर्मचारियों की स्थिति को गंभीर बताते हुए उन्हें लगातार चिकित्सकीय निगरानी में रखा है. अस्पताल के चिकित्सा प्रमुख डॉ. प्रताप मिड्ढा ने घायलों के उपचार की मॉनिटरिंग की. इधर, उपखंड अधिकारी डॉ. अंशु प्रिया ने अस्पताल पहुंचकर घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात की. स्थानीय पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी.