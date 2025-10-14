ETV Bharat / state

रमेश रूलानिया हत्याकांड : सह आरोपी की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई, जिम कराई बंद

रूलानिया हत्याकांड के बाद नगर परिषद ने आरोपियों से जुड़ी व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स की संपत्ति सीज कर दी.

Action to seize the complex
कॉम्प्लेक्स सीज करने की कार्रवाई (ETv Bharat Kuchaman City)
Published : October 14, 2025 at 3:38 PM IST

कुचामन सिटी: शहर के रमेश रूलानिया हत्याकांड के बाद नगर परिषद प्रशासन ने मंगलवार को सब्जी मंडी के पीछे पदमपुरा रोड स्थित व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स की दूसरी और तीसरी मंजिल सीज कर दी. वहां हत्याकांड में सह आरोपी शफीक खान की जिम और तीसरी मंजिल की छत पर बने अवैध निर्माण पर सील लगा दी. रूलानिया और प्रशासन के बीच समझौता वार्ता में इस पर सहमति बनी थी.

नगर परिषद आयुक्त सिकेश कांकरिया ने कहा कि बिना अनुमति निर्माण और अवैध व्यवसायिक कॉम्पलेक्स बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे. जांच और कार्रवाई जारी रहेगी. पुलिस उपाधीक्षक अरविंद विश्नोई ने कहा कि यह कार्रवाई सार्वजनिक सुरक्षा और कानून का शासन बहाल करने के उद्देश्य से की.

सिकेश कांकरिया, आयुक्त नगर परिषद कुचामन सिटी. (ETv Bharat Kuchaman City)

इसलिए कार्रवाई की: प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई रूलानिया हत्याकांड से जुड़ी उन शर्तों की पालना में की, जिन पर परिजनों व समुदाय प्रतिनिधियों के साथ समझौता हुआ था. आरोपियों और संदिग्धों से जुड़ी अवैध संपत्तियों की जांच कर त्वरित कार्रवाई की जा रही है. इससे पहले रूफ-टॉप रेस्टोरेंट भी सीज किया था. वह आरोपी समूह से जुड़ी संपत्ति थी. कार्रवाई पर व्यापारियों और नागरिकों में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई. कुछ ने स्वागत किया और कहा कि इससे भय का माहौल कम होगा. कुछ ने कहा कि प्रवर्तन में पारदर्शिता व नोटिस देने की प्रक्रिया बनी रहनी चाहिए. स्थानीय प्रशासन का कहना है कि नोटिस और निरीक्षण कर चुके थे. दस्तावेज के आधार पर कार्रवाई की. इस दौरान उपखंड अधिकारी विश्वामित्र मीणा, तहसीलदार कैलाश इनाणिया, पुलिस उपाधीक्षक अरविंद विश्नोई, नगर परिषद आयुक्त शिकेश कांकरिया, सहायक अभियंता ललित गुप्ता आदि मौजूद थे.

