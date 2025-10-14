ETV Bharat / state

रमेश रूलानिया हत्याकांड : सह आरोपी की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई, जिम कराई बंद

कॉम्प्लेक्स सीज करने की कार्रवाई ( ETv Bharat Kuchaman City )

कुचामन सिटी: शहर के रमेश रूलानिया हत्याकांड के बाद नगर परिषद प्रशासन ने मंगलवार को सब्जी मंडी के पीछे पदमपुरा रोड स्थित व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स की दूसरी और तीसरी मंजिल सीज कर दी. वहां हत्याकांड में सह आरोपी शफीक खान की जिम और तीसरी मंजिल की छत पर बने अवैध निर्माण पर सील लगा दी. रूलानिया और प्रशासन के बीच समझौता वार्ता में इस पर सहमति बनी थी. नगर परिषद आयुक्त सिकेश कांकरिया ने कहा कि बिना अनुमति निर्माण और अवैध व्यवसायिक कॉम्पलेक्स बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे. जांच और कार्रवाई जारी रहेगी. पुलिस उपाधीक्षक अरविंद विश्नोई ने कहा कि यह कार्रवाई सार्वजनिक सुरक्षा और कानून का शासन बहाल करने के उद्देश्य से की.