ETV Bharat / state

डिस्टिलरी वेंडर मार्केट को मिलेगी नई पहचान, बनेगा स्मार्ट और आकर्षक!

रांची के डिस्टिलरी वेंडर मार्केट को स्मार्ट और आकर्षक बनाने की तैयारी में नगर निगम जुट गयी है.

Municipal Corporation planning to transform distillery vendors market in Ranchi
रांची नगर निगम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 18, 2025 at 6:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः राजधानी रांची का मशहूर डिस्टिलरी वेंडर मार्केट अब अव्यवस्था की जगह स्मार्ट और आकर्षक स्वरूप में दिखेगा. नगर निगम ने इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस करने और व्यवस्थित ढंग से विकसित करने का खाका तैयार कर लिया है. इस योजना के तहत अब सड़क और पुल पर फैली अवैध दुकानें हटाई जाएंगी और सभी दुकानदारों को मार्केट परिसर में ही व्यवस्थित जगह दी जाएगी.

ट्रैफिक से मिलेगी राहत

वर्तमान में मार्केट से सटे पुल की एक लेन पर दुकानदारों का कब्जा है, जिससे रोजाना जाम लगता है. निगम ने तय किया है कि इन दुकानों को हटाकर मार्केट के अंदर शिफ्ट किया जाएगा. सब्जी विक्रेताओं को भी सुरक्षित स्थान मिलेगा. नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि शहरवासी बिना किसी परेशानी के आवागमन कर सकें और दुकानदारों को भी स्थायी सुविधा मिले. सड़क और पुल को पूरी तरह खाली कराया जाएगा.

साफ-सफाई पर जोर

डिस्टिलरी मार्केट में नॉनवेज दुकानों के लिए पहले से ही अंडरग्राउंड व्यवस्था की गई है. इस मॉडल को और बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है ताकि ग्राहक एक ही जगह पर स्वच्छ माहौल में खरीदारी कर सके. निगम का दावा है कि आने वाले समय में यहां कचरा निपटान के लिए कंपोस्ट पिट भी बनाया जाएगा.

स्वामी विवेकानंद पार्क का कायाकल्प

निगम ने मार्केट से सटे स्वामी विवेकानंद पार्क को भी नया स्वरूप देने की योजना बनाई है. बच्चों के लिए खेल क्षेत्र, हरियाली और आकर्षक बैठने की व्यवस्था इस पार्क को खास बनाएगी. तालाब के किनारे बाउंड्री और आंतरिक हिस्सों में सौंदर्यीकरण का काम होगा. नगर आयुक्त का कहना है कि पार्क को ऐसी जगह बनाया जाएगा जहां लोग परिवार के साथ समय बिता सकें और शहर में हरियाली का अनुभव कर सकें.

रोशनी और सुरक्षा

रात के समय यहां भीड़-भाड़ अधिक रहती है. इसे ध्यान में रखते हुए हाइ मास्ट लाइट लगाने की योजना है. इससे न केवल पूरा इलाका रोशन रहेगा बल्कि सुरक्षा भी बढ़ेगी.

पार्किंग की नई सुविधा

भीड़ और ट्रैफिक से निपटने के लिए बिरसा मुंडा समाधि स्थल के बगल में पार्किंग स्पेस विकसित किया जाएगा. अभी यहां लोगों ने कचरा डंपिंग कर रखा है, जिसे हटाकर व्यवस्थित पार्किंग बनाई जाएगी. नगर निगम का मानना है कि इससे सड़क पर गाड़ियों का दबाव कम होगा और जाम की समस्या से निजात मिलेगी.

नए स्वरूप का वादा

नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने साफ कहा कि डिस्टिलरी मार्केट को ऐसा रूप दिया जाएगा जो आने वाले समय में रांची की पहचान बने. यह सिर्फ एक मार्केट नहीं, बल्कि एक ऐसा स्पेस होगा जहां सफाई, सुरक्षा और सुविधाएं एक साथ हो. दुकानदारों और ग्राहकों दोनों के लिए यह एक आदर्श मॉडल बनने जा रहा है.

इसे भी पढ़ें- रांची में तीन नये वेंडर मार्केट होंगे विकसित, नगर निगम ने आरंभ की योजनागत प्रक्रिया

इसे भी पढे़ं- रांची में 161 फुटपाथ दुकानदारों को मिला नया वेंडर मार्केट, लॉटरी के जरिए हुआ था चयन

इसे भी पढे़ं- करोड़ों खर्च कर बनाया गया वेंडर मार्केट, फिर भी फुटपाथ दुकानदार सड़क किनारे बैठने को मजबूर, जानें क्या है वजह

For All Latest Updates

TAGGED:

वेंडर मार्केट स्मार्ट और आकर्षकRANCHI MUNICIPAL CORPORATIONPLAN TO TRANSFORM VENDORS MARKETDISTILLERY VENDORS MARKETVENDORS MARKET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.