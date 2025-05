ETV Bharat / state

जहांगीरपुरी में अतिक्रमण को हटाने के लिए निगम का अतिक्रमण मुक्त अभियान जारी - ENCROACHMENT FREE CAMPAIGN IN DELHI

अतिक्रमण मुक्त अभियान ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 9, 2025 at 8:42 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 8:48 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: जहांगीरपुरी इलाके में मजलिस मेट्रो स्टेशन के पास कई एकड़ सरकार की जमीन पर कोलकाता में बंगाल से आए नागरिकों ने कई वर्षों से अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था. इस सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए नगर निगम की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें नगर निगम के उच्च अधिकारी डिप्टी कमिश्नर वह खुद निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर मौके पर पहुंचे और बुलडोजर द्वारा सरकारी जमीन पर फैले अतिक्रमण को हटवाया गया. वर्षों से फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए करीब 1 महीने पहले निगम पार्षद द्वारा चेतावनी भी दी गई थी, परंतु एक महीने में जमीन खाली न होने पर निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौड़ ने तमाम सम्बंधित विभाग के अधिकारियों पर ही फटकार लगाई. जहांगीरपुरी इलाके में इस जमीन पर कई वर्षों से बड़े पैमाने में बंगालियों द्वारा कूड़े का अंबार लगाया गया था और झुग्गी झोपड़ियां डालकर यहां कोलकाता निवासी रह रहे थे. अतिक्रमण मुक्त अभियान (ETV Bharat)

Last Updated : May 9, 2025 at 8:48 PM IST