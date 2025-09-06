हादसे के बाद जागा निगम प्रशासन, किया जा रहा अनाउंसमेंट - 'जर्जर मकानों में ना रहें'
इमारत गिरने के बाद निगम सक्रिय हुआ. जर्जर मकान खाली करने के लिए लाउडस्पीकर से चेतावनी और वैकल्पिक आश्रय का ऐलान किया जा रहा है.
Published : September 6, 2025 at 9:39 PM IST
जयपुर: बीती रात ही सुभाष चौक इलाके में चार मंजिला इमारत गिरने के हादसे के बाद अब नगर निगम प्रशासन हरकत में आया है. हादसे से पहले कार्रवाई न होने पर सवाल उठने के बाद अब निगम के उड़न दस्ते की गाड़ियों से परकोटे सहित पूरे हेरिटेज क्षेत्र में अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि बारिश लगातार हो रही है इसलिए पुराने जर्जर मकानों में ना रहे और यदि रहने की जगह नहीं है, तो प्रशासन को अवगत कराएं वो उचित व्यवस्था करवाएगा.' इस संबंध में आयुक्त डॉ गौरव सैनी ने बताया कि शहर वासियों की सुरक्षा प्राथमिकता है. शहर में हो रही बारिश के कारण कोई भी जनहानि ना हो, इसलिए अनाउंसमेंट से लोगों को सतर्क किया जा रहा है.
गुलाबी नगरी का परकोटा भले ही आज भी अपनी ऐतिहासिक शान बयां करता हो, लेकिन इस चारदीवारी के भीतर कई मकान अब 'खतरे की दीवार' बन चुके हैं. मानसून के इस संवेदनशील दौर में हेरिटेज निगम ने एडिशनल कमिश्नर की अध्यक्षता में टीम गठित कर जर्जर भवनों का निरीक्षण करवाया था. मौके पर नोटिस चस्पा किए गए थे और मकान मालिक या किराएदारों को चेतावनी दी गई है कि ये इमारतें रहने लायक नहीं हैं, इन्हें तुरंत खाली करना होगा.
ऐसा नहीं करने पर किशनपोल जोन में तीन इमारत को ढहाया भी गया. लेकिन इसके बाद अन्य किसी इमारत पर कार्रवाई नहीं की गई, या यूं कहें नोटिस देकर इति श्री कर ली गई. जिसका नतीजा सुभाष चौक इलाके में हुए हादसे के रूप में सामने है. हालांकि अब हादसे के बाद प्रशासन जरूर चेता है. और तेज बारिश को देखते हुए चेतावनी देती हुई उड़ान रास्ते की गाड़ियां क्षेत्र में घूम रही हैं. इसके माध्यम से अनाउंसमेंट कराया जा रहा है कि बारिश लगातार हो रही है इसलिए पुराने जर्जर मकानों में ना रहे, और यदि रहने की जगह नहीं है, तो प्रशासन को अवगत कराएं वो उचित व्यवस्था करवाएगा.'
पढ़ें: जयपुर में जर्जर मकान ढहा, मलबे में दबने से 2 की मौत, सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम ने 5 लोगों को जिंदा बाहर निकाला
हादसे के बाद ही क्यों : ये वही इमारतें हैं, जो कभी जयपुर की पहचान और बाशिंदों का घरौंदा रही थीं. आज इनमें से कई खाली पड़ी हैं, जबकि कई में अब भी किराएदार रह रहे हैं. लगातार हो रही बारिश और भवनों की जर्जर हालत किसी भी वक्त बड़ा हादसा करा सकती है. स्थानीय लोग और विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि निगम हमेशा हादसों के बाद ही क्यों जगाता है? दरअसल, जिस इमारत में बीती रात हादसा हुआ, उसे भी जर्जर भवनों की सूची में शामिल करते हुए नोटिस दिया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई.
उधर, ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र में भी जगतपुरा जोन और झोटवाड़ा जोन में जर्जर भवनों का दोबारा सर्वे करते हुए नोटिस चस्पा किए गए. कुछ जगह चेतावनी बोर्ड लगाया गया और भवन मालिकों और किराएदारों को नोटिस देकर जर्जर भवन खाली करने या उसके जीर्णोद्धार करने के लिए ताकीद किया गया. इस संबंध में आयुक्त डॉ गौरव सैनी ने बताया कि शहर वासियों की सुरक्षा प्राथमिकता है. शहर में हो रही बारिश के कारण कोई भी जनहानि ना हो. जो जर्जर भवन रहवासी और राहगीरों की सुरक्षा के लिए खतरा है, उन पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है. इसके साथ ही अनाउंसमेंट के जरिए आमजन को सतर्क रहने की भी अपील की जा रही है. भारी बारिश में किसी भी प्रकार के जल भराव, सुरक्षा संबंधी समस्या होती है तो निगम प्रशासन द्वारा संचालित आश्रय स्थलों का सहारा लिया जा सकता है. इसके लिए प्रशासन की ओर से आश्रय स्थलों की सूची भी सार्वजनिक की गई.
आश्रय स्थलों की सूची:
- गांधी घर बांगड़ अस्पताल परिसर जेएलएन रोड
- लाल कोठी महिला छात्रावास के पीछे पुलिस मुख्यालय के पास
- स्टेडियम रोड सांगानेर स्थित नगर निगम का पुराना भवन
- थड़ी मार्केट मानसरोवर हाजिरीगाह
- झालाना बाईपास सुलभ कांप्लेक्स के पास
- जगतपुरा रेलवे स्टेशन के सामने पुराना पंचायत भवन भांकरोटा
परकोटे के जर्जर भवनों की स्थिति :
- कुल जर्जर भवन – 126
- हवामहल आमेर जोन – 29 भवन
- किशनपोल जोन – 65 भवन (तीन इमारत ढहाई गई)
- आदर्श नगर जोन – 18 भवन
- सिविल लाइन जोन – 14 भवन