ETV Bharat / state

हादसे के बाद जागा निगम प्रशासन, किया जा रहा अनाउंसमेंट - 'जर्जर मकानों में ना रहें'

जर्जर भवन खाली करने का नोटिस देते हुए ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 6, 2025 at 9:39 PM IST 4 Min Read

जयपुर: बीती रात ही सुभाष चौक इलाके में चार मंजिला इमारत गिरने के हादसे के बाद अब नगर निगम प्रशासन हरकत में आया है. हादसे से पहले कार्रवाई न होने पर सवाल उठने के बाद अब निगम के उड़न दस्ते की गाड़ियों से परकोटे सहित पूरे हेरिटेज क्षेत्र में अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि बारिश लगातार हो रही है इसलिए पुराने जर्जर मकानों में ना रहे और यदि रहने की जगह नहीं है, तो प्रशासन को अवगत कराएं वो उचित व्यवस्था करवाएगा.' इस संबंध में आयुक्त डॉ गौरव सैनी ने बताया कि शहर वासियों की सुरक्षा प्राथमिकता है. शहर में हो रही बारिश के कारण कोई भी जनहानि ना हो, इसलिए अनाउंसमेंट से लोगों को सतर्क किया जा रहा है. गुलाबी नगरी का परकोटा भले ही आज भी अपनी ऐतिहासिक शान बयां करता हो, लेकिन इस चारदीवारी के भीतर कई मकान अब 'खतरे की दीवार' बन चुके हैं. मानसून के इस संवेदनशील दौर में हेरिटेज निगम ने एडिशनल कमिश्नर की अध्यक्षता में टीम गठित कर जर्जर भवनों का निरीक्षण करवाया था. मौके पर नोटिस चस्पा किए गए थे और मकान मालिक या किराएदारों को चेतावनी दी गई है कि ये इमारतें रहने लायक नहीं हैं, इन्हें तुरंत खाली करना होगा. नगर निगम की ओर से किया जा रहा ऐलान (ETV Bharat Jaipur) ऐसा नहीं करने पर किशनपोल जोन में तीन इमारत को ढहाया भी गया. लेकिन इसके बाद अन्य किसी इमारत पर कार्रवाई नहीं की गई, या यूं कहें नोटिस देकर इति श्री कर ली गई. जिसका नतीजा सुभाष चौक इलाके में हुए हादसे के रूप में सामने है. हालांकि अब हादसे के बाद प्रशासन जरूर चेता है. और तेज बारिश को देखते हुए चेतावनी देती हुई उड़ान रास्ते की गाड़ियां क्षेत्र में घूम रही हैं. इसके माध्यम से अनाउंसमेंट कराया जा रहा है कि बारिश लगातार हो रही है इसलिए पुराने जर्जर मकानों में ना रहे, और यदि रहने की जगह नहीं है, तो प्रशासन को अवगत कराएं वो उचित व्यवस्था करवाएगा.'