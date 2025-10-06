ETV Bharat / state

अंबिकापुर में 28 एकड़ भूमि पर बनेगा टीपी नगर, नगर निगम को मिला एडवांस पजेशन

सरगुजा : अंबिकापुर ट्रांसपोर्ट नगर बसाने को लेकर एक बार फिर से उम्मीद जगी है. ऐसा इसलिए क्यों कि टीपी नगर में भूमि आबंटन को लेकर वर्षों से चल रहा मसला सुलझ गया है. नगर निगम सरकार की पहल पर अंतत: कलेक्टर ने नगर निगम को 28 एकड़ भूमि का आबंटन कर एडवांस पजेशन दे दिया गया है. एडवांस पसेशन मिलने के बाद अब नगर निगम ने टीपी नगर के विकास के लिए फिर से 15 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है. उम्मीद जताई जा रही है कि शासन से टीपी नगर के विकास के लिए राशि मिल जाएगी. इसके बाद यहां जरूरत के अनुसार प्लाट का आबंटन किया जाएगा.







साल 2007 से चल रही है कवायद : ट्रांसपोर्ट नगर को बसाने की कवायद वर्ष 2007 से चल रही है. टीपी नगर में करोड़ो रुपए खर्च कर सड़कों का जाल बिछाया गया, गुमटियां बनाई गई, विद्युतीकरण किया गया. लेकिन इसके बाद भी टीपी नगर नहीं बस पाया. इधर जिस तीन एकड़ भूमि पर नगर निगम ने निर्माण कार्य कराया था उसका भी नगर निगम के नाम आबंटन नहीं हो पाया था. टीपी नगर में 3 एकड़ के प्लाट के साथ ही कुल 28 एकड़ भूमि के आबंटन की पहल वर्षों से की जा रही थी. लेकिन तीन एकड़ भूमि के आबंटन के लिए राजस्व विभाग ने नगर निगम से 57 लाख रुपए का भू-भाटक जमा करने को कहा. लेकिन आर्थिक तंगी से जूझ रहे नगर निगम के पास इतनी राशि नहीं है कि वो भू भाटक जमा कर सके.







जिला प्रशासन ने नहीं दिखाई थी रुचि : पूर्व की सरकार भूभाटक के बदले 1 रुपए प्रति वर्गफुट की दर पर नगर निगम को जमीन आबंटित करने की मांग की थी. शासन स्तर से इस दिशा में जिला प्रशासन को निर्देश दिए भी गए थे. लेकिन जिला प्रशासन ने उस वक्त कोई रूचि नहीं दिखाई. सत्ता परिवर्तन के बाद महापौर मंजूषा भगत ने इस दिशा में विशेष पहल की और स्वयं कलेक्टर से मुलाकात की. महापौर ने वर्ष 2004 में ही टीपी नगर योजना के तहत निकायों को 1 रुपए वर्गफुट के आधार पर जमीन उपलब्ध कराने की अनुमति का हवाला दिया. उनसे एक रुपए वर्गफुट के आधार पर जमीन आबंटित करने की मांग की.