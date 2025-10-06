ETV Bharat / state

अंबिकापुर में 28 एकड़ भूमि पर बनेगा टीपी नगर, नगर निगम को मिला एडवांस पजेशन

अंबिकापुर में टीपी नगर बसाने के लिए नगर निगम को 28 एकड़ भूमि का एडवांस पजेशन मिल गया है.

TP Nagar in Ambikapur
अंबिकापुर में 28 एकड़ भूमि पर बनेगा टीपी नगर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 6, 2025 at 12:06 PM IST

5 Min Read
सरगुजा : अंबिकापुर ट्रांसपोर्ट नगर बसाने को लेकर एक बार फिर से उम्मीद जगी है. ऐसा इसलिए क्यों कि टीपी नगर में भूमि आबंटन को लेकर वर्षों से चल रहा मसला सुलझ गया है. नगर निगम सरकार की पहल पर अंतत: कलेक्टर ने नगर निगम को 28 एकड़ भूमि का आबंटन कर एडवांस पजेशन दे दिया गया है. एडवांस पसेशन मिलने के बाद अब नगर निगम ने टीपी नगर के विकास के लिए फिर से 15 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है. उम्मीद जताई जा रही है कि शासन से टीपी नगर के विकास के लिए राशि मिल जाएगी. इसके बाद यहां जरूरत के अनुसार प्लाट का आबंटन किया जाएगा.



साल 2007 से चल रही है कवायद : ट्रांसपोर्ट नगर को बसाने की कवायद वर्ष 2007 से चल रही है. टीपी नगर में करोड़ो रुपए खर्च कर सड़कों का जाल बिछाया गया, गुमटियां बनाई गई, विद्युतीकरण किया गया. लेकिन इसके बाद भी टीपी नगर नहीं बस पाया. इधर जिस तीन एकड़ भूमि पर नगर निगम ने निर्माण कार्य कराया था उसका भी नगर निगम के नाम आबंटन नहीं हो पाया था. टीपी नगर में 3 एकड़ के प्लाट के साथ ही कुल 28 एकड़ भूमि के आबंटन की पहल वर्षों से की जा रही थी. लेकिन तीन एकड़ भूमि के आबंटन के लिए राजस्व विभाग ने नगर निगम से 57 लाख रुपए का भू-भाटक जमा करने को कहा. लेकिन आर्थिक तंगी से जूझ रहे नगर निगम के पास इतनी राशि नहीं है कि वो भू भाटक जमा कर सके.


जिला प्रशासन ने नहीं दिखाई थी रुचि : पूर्व की सरकार भूभाटक के बदले 1 रुपए प्रति वर्गफुट की दर पर नगर निगम को जमीन आबंटित करने की मांग की थी. शासन स्तर से इस दिशा में जिला प्रशासन को निर्देश दिए भी गए थे. लेकिन जिला प्रशासन ने उस वक्त कोई रूचि नहीं दिखाई. सत्ता परिवर्तन के बाद महापौर मंजूषा भगत ने इस दिशा में विशेष पहल की और स्वयं कलेक्टर से मुलाकात की. महापौर ने वर्ष 2004 में ही टीपी नगर योजना के तहत निकायों को 1 रुपए वर्गफुट के आधार पर जमीन उपलब्ध कराने की अनुमति का हवाला दिया. उनसे एक रुपए वर्गफुट के आधार पर जमीन आबंटित करने की मांग की.

अंबिकापुर में 28 एकड़ भूमि पर बनेगा टीपी नगर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्लाट की होगी नीलामी : मेयर मंजूषा भगत ने बताया कि नगर निगम द्वारा टीपी नगर को बसाने के लिए मूल भूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इसके साथ ही उक्त भूमि को छोटे छोटे प्लाट के बांटा जाएगा जिसकी नीलामी की जाएगी. इसके लिए फिलहाल ननि द्वारा कार्य योजना बनाई जा रही है और शासन द्वारा निर्धारित दरों पर नीलामी होगी.

टीपी नगर के लिए वर्षों से लंबित भूमि का आबंटन हो गया है. कलेक्टर सरगुजा ने अग्रिम आधिपत्य प्रदान कर दिया है. टीपी नगर को बसाने के लिए विकास कार्य किए जाएंगे इसके साथ ही भूमि की नीलामी की जाएगी. इसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है और नियमानुसार आगे की प्रक्रिया पूर्ण होगी- मंजूषा भगत, मेयर

TP Nagar in Ambikapur
नगर निगम को मिला एडवांस पजेशन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस बारे में गैरेज संचालकों का कहना है कि पूर्व में कलेक्टर ने सबको ट्रांसपोर्ट नगर में दुकानें आबंटित की थी. लेकिन वहां कोई सुविधा नहीं थी. जिसके कारण काफी दिक्कत हुई.

इसके लिए हम लोग निगम को भी प्रस्ताव दिए लेकिन कुछ नहीं हुआ. यहां रिंग रोड के किनारे गाड़ी खड़ा करने में बहुत दिक्कत होती है, चालान कट जाता है- चुनमुन विश्वकर्मा,गैरेज संचालक

ट्रांसपोर्ट नगर ना बनने से बहुत दिक्कत है.वहां जो बना है वो काम का नहीं है, गैरेज के लिए बड़ी जगह चाहिए.पान ठेला नहीं चलाना है कि गुमटी में काम चल जाएगा.बड़ी-बड़ी गाड़ियां खड़ी करना है तो जगह तो चाहिए, मिल जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा- राजेंद्र सिंह, गैरेज संचालक

आपको बता दें कि निगम सरकार की पहल पर वर्षों से लंबित भूमि आबंटन की प्रक्रिया कलेक्टर ने पूरी कर दी है. पूर्व में नगर निगम को 18.20 एकड़ और 7.10 एकड़ भूमि का अग्रिम आधिपत्य दिया गया. इसके साथ ही अब जिस तीन एकड़ भूमि पर नगर निगम ने पूर्व में निर्माण कराया था. उस भूमि का भी नगर निगम को अग्रिम आधिपत्य प्रदान कर दिया गया है. नगर निगम द्वारा अब इस भूमि को फिर से विकसित किया जाएगा. टीपी नगर में नगर निगम द्वारा पूर्व में बनाए गए 15 करोड़ रुपए के डीपीआर के आधार पर फिर से चौड़ी सड़कों, नालियों, विद्युत व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, पुलिस सहायता केंद्र, पार्किंग सहित अन्य सुविधाओं का निर्माण कराया जाएगा.


एडवांस पजेशनटीपी नगरMUNICIPAL CORPORATIONADVANCE POSSESSIONTP NAGAR IN AMBIKAPUR

