दुर्घटना की आशंका पर फिर ढहाए गए तीन जर्जर भवन, अब तक 17 पर चला बुलडोजर

जयपुर के परकोटे में अधिकांश जर्जर इमारतों को लेकर परिवारों में आपस में विवाद चल रहा है.

Old Buildings Demolished In Jaipur
जर्जर भवन को ढहाती जेसीबी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 7, 2025 at 5:04 PM IST

2 Min Read
जयपुर: हेरिटेज नगर निगम ने परकोटे के जर्जर भवनों पर कार्रवाई करते हुए मंगलवार को तीन जर्जर भवनों को ध्वस्त किया. जर्जर भवनों के निरीक्षण के लिए बनी कमेटी की ओर से किशनपोल जोन में 14 जर्जर भवनों की रिपोर्ट रैफर की गई थी, जिन्हें बीते दिनों ध्वस्त किया था. इसके अलावा जोन क्षेत्र में संभावित खतरे को देखते हुए 3 जर्जर भवन को खाली करवाया गया था. जिन पर मंगलवार को बुलडोजर चलाया गया.

राजधानी में तेज बारिश के बाद जर्जर हुई इमारतों पर कार्रवाई का दौर जारी है. मंगलवार को किशनपोल जोन में रामललाजी के रास्ते में, ठठेरों के रास्ते में और जयलाल मुंशी के रास्ते में जर्जर इमारतों को ढहाया गया. जोन उपायुक्त दिलीप भंभानी ने बताया कि बीते दिनों जर्जर इमारत को ढहाने के साथ-साथ इमारतों का चिह्नीकरण करते हुए उन्हें खाली भी करवाया गया था. साथ ही जो इमारतें ज्यादा क्षतिग्रस्त हैं, उन्हें 24 घंटे का नोटिस देते हुए सीज किया गया था. उन्हीं में से तीन पर कार्रवाई करते हुए ध्वस्त किया है.

पढ़ें: खुद नगर निगम का कार्यालय असुरक्षित, दूसरों के जर्जर भवनों को जारी कर रहे नोटिस

उन्होंने बताया कि बारिश के मौसम के बाद भी जर्जर इमारत के गिरने की समस्या बन सकती है, इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान उन क्षतिग्रस्त इमारत पर है, जहां पर लोग रह रहे थे. ऐसी इमारत को खाली करवाया गया, ताकि किसी भी तरह की कैजुअल्टी से बचा जा सके और फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई. उन्होंने बताया कि अभी पूरा फोकस क्षतिग्रस्त इमारत पर है. यहां परेशानी ये आ रही है कि अधिकतर इमारतें विवादित है. कहीं किराएदार और मकान मालिक के बीच में विवाद चल रहा है या फिर आपसी सगे संबंधियों के बीच विवाद चल रहा है. विजिलेंस की टीम के साथ जाकर कोशिश यही है कि पहले चिह्निक की गई इमारतों को खाली कराया जाए. दिलीप भम्भानी ने बताया कि 79 जर्जर इमारत की सूची बनाई गई थी, उनमें से 40 ने तो रिपेयरिंग करवाया है. सत्रह का निगम प्रशासन की ओर से ध्वस्तीकरण किया गया है.

TAGGED:

NAGAR NIGAM HERITAGE JAIPURKISHANPOLE JAIPURWALL CITY JAIPUROLD BUILDINGS DEMOLISHED IN JAIPUR

