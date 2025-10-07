ETV Bharat / state

दुर्घटना की आशंका पर फिर ढहाए गए तीन जर्जर भवन, अब तक 17 पर चला बुलडोजर

जर्जर भवन को ढहाती जेसीबी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 7, 2025 at 5:04 PM IST 2 Min Read

जयपुर: हेरिटेज नगर निगम ने परकोटे के जर्जर भवनों पर कार्रवाई करते हुए मंगलवार को तीन जर्जर भवनों को ध्वस्त किया. जर्जर भवनों के निरीक्षण के लिए बनी कमेटी की ओर से किशनपोल जोन में 14 जर्जर भवनों की रिपोर्ट रैफर की गई थी, जिन्हें बीते दिनों ध्वस्त किया था. इसके अलावा जोन क्षेत्र में संभावित खतरे को देखते हुए 3 जर्जर भवन को खाली करवाया गया था. जिन पर मंगलवार को बुलडोजर चलाया गया. राजधानी में तेज बारिश के बाद जर्जर हुई इमारतों पर कार्रवाई का दौर जारी है. मंगलवार को किशनपोल जोन में रामललाजी के रास्ते में, ठठेरों के रास्ते में और जयलाल मुंशी के रास्ते में जर्जर इमारतों को ढहाया गया. जोन उपायुक्त दिलीप भंभानी ने बताया कि बीते दिनों जर्जर इमारत को ढहाने के साथ-साथ इमारतों का चिह्नीकरण करते हुए उन्हें खाली भी करवाया गया था. साथ ही जो इमारतें ज्यादा क्षतिग्रस्त हैं, उन्हें 24 घंटे का नोटिस देते हुए सीज किया गया था. उन्हीं में से तीन पर कार्रवाई करते हुए ध्वस्त किया है.