फरीदाबाद में अतिक्रमण पर कार्रवाई, नगर निगम की टीम के साथ युवक की झड़प, आरोपी गिरफ्तार

Published : September 7, 2025 at 4:53 PM IST | Updated : September 7, 2025 at 5:48 PM IST

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में रविवार को अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई तो उस दौरान एक युवक ने टीम के साथ धक्का-मुक्की कर झगड़ा किया. यह घटना रविवार दोपहर सेक्टर-49 सैनिक कॉलोनी मार्केट में हुई. जब नगर निगम की तोड़फोड़ दस्ता टीम अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची. दुकानदारों ने अपनी दुकानों का सामान बाहर सड़क तक फैला रखा था. जिससे लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही थी. निगम ने पहले ही दुकानदारों को नोटिस देकर समय दिया था, लेकिन किसी ने अतिक्रमण नहीं हटाया. युवक और नगर निगम टीम में झड़प: कार्रवाई के दौरान टीम ने दुकानों के बाहर रखे टेबल, बेंच, खोखे और लकड़ी के बने ढांचे तोड़कर जब्त कर लिए और ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरकर ले गई. इसी दौरान मोमोज बेचने वाला युवक निशांत नेगी निगम कर्मचारियों से उलझ पड़ा और धक्का-मुक्की करते हुए हंगामा करने लगा. मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत युवक को पकड़कर थाने भेज दिया. उसके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है. फरीदाबाद नगर निगम के साथ युवक की झड़प (Etv Bharat)

