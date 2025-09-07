फरीदाबाद में अतिक्रमण पर कार्रवाई, नगर निगम की टीम के साथ युवक की झड़प, आरोपी गिरफ्तार
फरीदाबाद में अतिक्रमण पर कार्रवाई करने पहुंची नगर निगम की टीम के साथ एक युवक की झड़प हो गई. जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया.
Published : September 7, 2025 at 4:53 PM IST|
Updated : September 7, 2025 at 5:48 PM IST
फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में रविवार को अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई तो उस दौरान एक युवक ने टीम के साथ धक्का-मुक्की कर झगड़ा किया. यह घटना रविवार दोपहर सेक्टर-49 सैनिक कॉलोनी मार्केट में हुई. जब नगर निगम की तोड़फोड़ दस्ता टीम अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची. दुकानदारों ने अपनी दुकानों का सामान बाहर सड़क तक फैला रखा था. जिससे लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही थी. निगम ने पहले ही दुकानदारों को नोटिस देकर समय दिया था, लेकिन किसी ने अतिक्रमण नहीं हटाया.
युवक और नगर निगम टीम में झड़प: कार्रवाई के दौरान टीम ने दुकानों के बाहर रखे टेबल, बेंच, खोखे और लकड़ी के बने ढांचे तोड़कर जब्त कर लिए और ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरकर ले गई. इसी दौरान मोमोज बेचने वाला युवक निशांत नेगी निगम कर्मचारियों से उलझ पड़ा और धक्का-मुक्की करते हुए हंगामा करने लगा. मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत युवक को पकड़कर थाने भेज दिया. उसके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है.
नगर निगम की चेतावनी: नगर निगम के वकील सतीश आचार्य ने बताया कि "लगभग दो महीने पहले भी इस मार्केट में मुनादी कर दुकानदारों को अवैध कब्जा हटाने की चेतावनी दी गई थी. लेकिन दुकानदारों ने नियमों का पालन नहीं किया". उन्होंने कहा कि "सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा". निगम अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि "भविष्य में यदि कोई दुकानदार अतिक्रमण करता पाया गया, तो उसका नुकसान खुद से ही उठाना पड़ेगा". साथ ही लोगों से अपील की गई कि "दुकानों का सामान केवल दुकान की सीमा तक ही रखें, ताकि बाजार में आने-जाने वाले नागरिकों को असुविधा न हो".
