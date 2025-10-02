ETV Bharat / state

गुरुग्राम में अवैध निर्माण पर नगर निगम की कार्रवाई पर बवाल, कांग्रेस नेता और ड्यूटी मजिस्ट्रेट में तीखी बहस

गुरुग्राम में अवैध निर्माण पर कार्रवाई के दौरान कांग्रेस नेता और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के बीच विवाद हुआ, बाद में नेता ने माफी मांगी.

Illegal Construction In Gurugram
Illegal Construction In Gurugram (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 2, 2025 at 10:39 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम सेक्टर 69 में उस समय हंगामा मच गया जब नगर निगम की टीम अवैध निर्माण को गिराने पहुंची. कार्रवाई की अगुवाई कर रहे थे जीएमडीए के नोडल अधिकारी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट आरएस बाठ. नगर निगम की टीम जैसे ही मौके पर पहुंची, वहां कांग्रेस नेता राजेश यादव भी आ गए और दोनों के बीच जमकर बहस शुरू हो गई. कार्रवाई का विरोध करते हुए राजेश यादव ने मजिस्ट्रेट को 'सुपारीबाज' कह डाला. इस टिप्पणी से माहौल गर्म हो गया और विवाद बढ़ता चला गया.

राजनीतिक आरोपों से गरमाया माहौल: कांग्रेस नेता राजेश यादव ने नगर निगम की कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना बताया. उनका कहना था कि वह लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं, जो भाजपा नेताओं को रास नहीं आ रहे. उन्होंने आरोप लगाया कि चूंकि वह भाजपा नेताओं के इशारों पर नहीं चलते, इसलिए टारगेट किए जा रहे हैं. उन्होंने यहां तक कह दिया कि "अगर हिम्मत है तो भाजपा नेताओं की बिल्डिंगों पर भी कार्रवाई करके दिखाएं." यादव का यह बयान माहौल को और तनावपूर्ण बना गया.

गुरुग्राम में अवैध निर्माण पर नगर निगम की कार्रवाई पर बवाल (Etv Bharat)

मजिस्ट्रेट ने लिया सख्त रुख, हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेता: जैसे-जैसे बहस बढ़ी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट आरएस बाठ ने सख्त रवैया अपनाया. उन्होंने कहा कि वह नेताओं के नहीं, बल्कि जनता के इशारों पर कार्रवाई कर रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि "जब दूसरे इलाकों में तोड़फोड़ हो रही थी तब ये लोग कहां थे?" जब कांग्रेस नेता अपनी बातों से पीछे नहीं हटे, तो मजिस्ट्रेट ने उन्हें हिरासत में लेने के आदेश दे दिए. पुलिस ने राजेश यादव को मौके से थाने ले जाकर बैठा दिया, ताकि स्थिति और न बिगड़े.

शाम तक मामला शांत, नेता ने मांगी माफी: शाम होते-होते मामले ने नया मोड़ ले लिया जब कांग्रेस नेता राजेश यादव ने अपने बयान पर खेद जताया. उन्होंने कहा कि "ड्यूटी पर तैनात डीटीपी और नोडल अधिकारी केवल अपना काम कर रहे थे और उनकी कोई व्यक्तिगत गलती नहीं थी." इस माफी के बाद मामला कुछ हद तक शांत हुआ. हालांकि, प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया कि अगर दोबारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

नगर निगम फिर एक्टिव, अतिक्रमणकारियों में डर: इस पूरी घटना ने शहर में एक बार फिर नगर निगम की सक्रियता का संकेत दिया है. पिछले चार महीने से चुप नजर आ रही नगर निगम की कार्रवाई अब तेज होती दिख रही है. अवैध निर्माण करने वालों और अतिक्रमणकारियों में इस कार्रवाई के बाद डर का माहौल है. निगम की टीम ने साफ किया है कि नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. इससे साफ है कि अब बिना अनुमति के निर्माण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

ये भी पढ़ें- जगाधरी RTO कार्यालय में सीएम फ्लाइंग टीम की छापेमारी, रिकॉर्ड जब्त, गड़बड़ी की आशंका के चलते रेड

ये भी पढ़ें- फरीदाबाद में भारी मात्रा में ड्रग्स किया गया नष्ट, नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान में किया गया था जब्त

For All Latest Updates

TAGGED:

ILLEGAL CONSTRUCTION IN GURUGRAMCONGRESS LEADER RAJESH YADAVRS BATH MAGISTRATE CLASHगुरुग्राम में अवैध निर्माणILLEGAL CONSTRUCTION IN GURUGRAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.