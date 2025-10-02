गुरुग्राम में अवैध निर्माण पर नगर निगम की कार्रवाई पर बवाल, कांग्रेस नेता और ड्यूटी मजिस्ट्रेट में तीखी बहस
गुरुग्राम में अवैध निर्माण पर कार्रवाई के दौरान कांग्रेस नेता और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के बीच विवाद हुआ, बाद में नेता ने माफी मांगी.
Published : October 2, 2025 at 10:39 AM IST
गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम सेक्टर 69 में उस समय हंगामा मच गया जब नगर निगम की टीम अवैध निर्माण को गिराने पहुंची. कार्रवाई की अगुवाई कर रहे थे जीएमडीए के नोडल अधिकारी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट आरएस बाठ. नगर निगम की टीम जैसे ही मौके पर पहुंची, वहां कांग्रेस नेता राजेश यादव भी आ गए और दोनों के बीच जमकर बहस शुरू हो गई. कार्रवाई का विरोध करते हुए राजेश यादव ने मजिस्ट्रेट को 'सुपारीबाज' कह डाला. इस टिप्पणी से माहौल गर्म हो गया और विवाद बढ़ता चला गया.
राजनीतिक आरोपों से गरमाया माहौल: कांग्रेस नेता राजेश यादव ने नगर निगम की कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना बताया. उनका कहना था कि वह लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं, जो भाजपा नेताओं को रास नहीं आ रहे. उन्होंने आरोप लगाया कि चूंकि वह भाजपा नेताओं के इशारों पर नहीं चलते, इसलिए टारगेट किए जा रहे हैं. उन्होंने यहां तक कह दिया कि "अगर हिम्मत है तो भाजपा नेताओं की बिल्डिंगों पर भी कार्रवाई करके दिखाएं." यादव का यह बयान माहौल को और तनावपूर्ण बना गया.
मजिस्ट्रेट ने लिया सख्त रुख, हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेता: जैसे-जैसे बहस बढ़ी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट आरएस बाठ ने सख्त रवैया अपनाया. उन्होंने कहा कि वह नेताओं के नहीं, बल्कि जनता के इशारों पर कार्रवाई कर रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि "जब दूसरे इलाकों में तोड़फोड़ हो रही थी तब ये लोग कहां थे?" जब कांग्रेस नेता अपनी बातों से पीछे नहीं हटे, तो मजिस्ट्रेट ने उन्हें हिरासत में लेने के आदेश दे दिए. पुलिस ने राजेश यादव को मौके से थाने ले जाकर बैठा दिया, ताकि स्थिति और न बिगड़े.
शाम तक मामला शांत, नेता ने मांगी माफी: शाम होते-होते मामले ने नया मोड़ ले लिया जब कांग्रेस नेता राजेश यादव ने अपने बयान पर खेद जताया. उन्होंने कहा कि "ड्यूटी पर तैनात डीटीपी और नोडल अधिकारी केवल अपना काम कर रहे थे और उनकी कोई व्यक्तिगत गलती नहीं थी." इस माफी के बाद मामला कुछ हद तक शांत हुआ. हालांकि, प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया कि अगर दोबारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
नगर निगम फिर एक्टिव, अतिक्रमणकारियों में डर: इस पूरी घटना ने शहर में एक बार फिर नगर निगम की सक्रियता का संकेत दिया है. पिछले चार महीने से चुप नजर आ रही नगर निगम की कार्रवाई अब तेज होती दिख रही है. अवैध निर्माण करने वालों और अतिक्रमणकारियों में इस कार्रवाई के बाद डर का माहौल है. निगम की टीम ने साफ किया है कि नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. इससे साफ है कि अब बिना अनुमति के निर्माण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.
