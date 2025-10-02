ETV Bharat / state

गुरुग्राम में अवैध निर्माण पर नगर निगम की कार्रवाई पर बवाल, कांग्रेस नेता और ड्यूटी मजिस्ट्रेट में तीखी बहस

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम सेक्टर 69 में उस समय हंगामा मच गया जब नगर निगम की टीम अवैध निर्माण को गिराने पहुंची. कार्रवाई की अगुवाई कर रहे थे जीएमडीए के नोडल अधिकारी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट आरएस बाठ. नगर निगम की टीम जैसे ही मौके पर पहुंची, वहां कांग्रेस नेता राजेश यादव भी आ गए और दोनों के बीच जमकर बहस शुरू हो गई. कार्रवाई का विरोध करते हुए राजेश यादव ने मजिस्ट्रेट को 'सुपारीबाज' कह डाला. इस टिप्पणी से माहौल गर्म हो गया और विवाद बढ़ता चला गया.

राजनीतिक आरोपों से गरमाया माहौल: कांग्रेस नेता राजेश यादव ने नगर निगम की कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना बताया. उनका कहना था कि वह लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं, जो भाजपा नेताओं को रास नहीं आ रहे. उन्होंने आरोप लगाया कि चूंकि वह भाजपा नेताओं के इशारों पर नहीं चलते, इसलिए टारगेट किए जा रहे हैं. उन्होंने यहां तक कह दिया कि "अगर हिम्मत है तो भाजपा नेताओं की बिल्डिंगों पर भी कार्रवाई करके दिखाएं." यादव का यह बयान माहौल को और तनावपूर्ण बना गया.

गुरुग्राम में अवैध निर्माण पर नगर निगम की कार्रवाई पर बवाल (Etv Bharat)

मजिस्ट्रेट ने लिया सख्त रुख, हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेता: जैसे-जैसे बहस बढ़ी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट आरएस बाठ ने सख्त रवैया अपनाया. उन्होंने कहा कि वह नेताओं के नहीं, बल्कि जनता के इशारों पर कार्रवाई कर रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि "जब दूसरे इलाकों में तोड़फोड़ हो रही थी तब ये लोग कहां थे?" जब कांग्रेस नेता अपनी बातों से पीछे नहीं हटे, तो मजिस्ट्रेट ने उन्हें हिरासत में लेने के आदेश दे दिए. पुलिस ने राजेश यादव को मौके से थाने ले जाकर बैठा दिया, ताकि स्थिति और न बिगड़े.