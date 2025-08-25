ETV Bharat / state

दिगम्बर जैन संत मुनि पावन सागर हजारों धर्मावलंबियों के साथ करेंगे आमरण अनशन, कारण जानकर हो जाएंगे हैरान - JAIN TEMPLE PRESERVATION

जैन समाज के हितों के लिए संघर्षरत जैन संत मुनि पावन सागर महाराज ने 3 सितम्बर से आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान किया है.

3 सितम्बर से आमरण अनशन
3 सितम्बर से आमरण अनशन (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 25, 2025 at 8:39 PM IST

जयपुर : दिगम्बर जैन संत मुनि पावन सागर महाराज ने आगामी 3 सितम्बर से सचिवालय के बाहर आमरण अनशन करने की घोषणा की है. उनके साथ बड़ी संख्या में जैन समाज के बंधु भी शामिल होंगे. अलवर जिले की मुंडावर तहसील के बेहरोज गांव में प्राचीन जैन धर्मायतनों के संरक्षण, जीर्णोद्धार और ग्रामवासियों को उनकी जमीन का हक दिलाने जैसी मांगों को लगातार अनसुना किए जाने के चलते, उन्होंने आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान किया.

78 साल बाद भी नहीं मिला हक : भारत की स्वतंत्रता को 78 वर्ष बीत जाने के बावजूद बेहरोज गांव के लोगों को आज तक उनकी जमीन का हक नहीं मिला है. जयपुर में वर्षायोग कर रहे मुनि पावन सागर महाराज ने बताया कि बेहरोज अरावली की तलहटी में बसा एक प्राचीन गांव है, जहां कभी 900 से अधिक जैन परिवार रहते थे. मुगलों के अत्याचार के कारण जैन समाज को गांव खाली करना पड़ा और उनके मकान और मंदिर खंडहर में बदल गए. आज भी उन खंडहरों के अवशेष गांव में मौजूद हैं.

जैन समाज ने बार-बार प्रशासन से मंदिरों के जीर्णोद्धार और संरक्षण की अनुमति मांगी, लेकिन हर बार रोक लगा दी गई. कारण बताया गया कि पूरा क्षेत्र राजस्व भूमि और बाद में वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में दर्ज हो गया है. इतना ही नहीं, बेहरोज की 70.5 बीघा जमीन को पहले गैर मुमकिन आबादी दर्ज किया गया था, लेकिन बाद के सर्वे में उसे गैर मुमकिन पहाड़ और फिर गैर मुमकिन बेहड में बदल दिया गया.

उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्व अभिलेखों में हेरफेर कर जैन समाज की जमीन का हक छीना गया. मुनि पावन सागर ने कहा कि अब 3 सितम्बर को दोपहर 2:15 बजे गायत्री नगर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर से सचिवालय तक पद विहार निकाला जाएगा और उसके बाद वो अनशन पर बैठेंगे. ये आंदोलन केवल जैन धर्म की रक्षा नहीं, बल्कि संस्कृति और पुरातत्व संरक्षण का भी प्रश्न है. यदि सरकार समय रहते हस्तक्षेप नहीं करती तो हजारों वर्ष पुरानी जैन धरोहरें हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगी.

हजारों जैन बंधु भी होंगे शामिल : श्री दिगम्बर जैन मंदिर प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष कैलाशचंद छाबड़ा ने बताया कि ये आंदोलन केवल जैन धर्म की धरोहरों के लिए नहीं बल्कि पूरे बेहरोज गांव के ग्रामीणों के अधिकारों के लिए है. आमरण अनशन में मुनि पावन सागर महाराज, मुनि सुभद्र सागर सहित बड़ी संख्या में जैन समाज के साधु-संत और अनुयायी भी शामिल होंगे.

ये हैं मुख्य मांगें :

  • बेहरोज गांव के निवासियों को उनके मकानों की जमीन का पट्टा जारी किया जाए।
  • पहाड़ की तलहटी पर स्थित प्राचीन जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार की अनुमति दी जाए।
  • मंदिरों तक पहुंचने के लिए रास्ता विकसित किया जाए।
  • मंदिर परिसरों में हो रहे अतिक्रमण हटाए जाएं।
  • खंडहर और धर्मायतनों का संरक्षण कर उन्हें श्री पार्श्वोदय तीर्थ ट्रस्ट बेहरोज को सौंपा जाए ताकि धर्मशाला, यात्री निवास और परोपकारी कार्य हो सकें।

आपको बता दें कि समाज की ओर से 31 जुलाई को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वन एवं राजस्व मंत्रियों और सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर 2 सितम्बर तक कार्रवाई की मांग की गई है. हालांकि अब तक कोई जवाब न मिलने पर 3 सितम्बर से सचिवालय के बाहर आमरण अनशन का निर्णय लिया गया है.

