ETV Bharat / state

एक ही कमरे में पढ़ते हैं 1 से 5 क्लास तक के सभी बच्चे, वजह जानकर माथा पीट लेंगे आप! - MOHIUDDIN CHAK PRIMARY SCHOOL

मसौढ़ी का उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : May 8, 2025 at 5:34 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 5:41 PM IST 2 Min Read

पटना: कमरे के अभाव में पांच कक्षाएं एक ही कमरे में चलते हुए आपने देखा और सुना होगा, लेकिन राजधानी पटना अंतर्गत आने वाले मसौढ़ी प्रखंड के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय मोहिद्दीन चक में मामला पूरा उल्टा है. दरअसल यहां पर कमरों का अभाव नहीं है, फिर भी एक ही कमरे में नौनिहालों को बैठाकर पांच कक्षाएं संचालित की जा रही हैं. एक ही कमरें में पांच कक्षाओं की पढ़ाई: उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय मोहिद्दीन चक में दो बिल्डिंग में पांच कमरों का निर्माण किया गया है, लेकिन एक ही कमरे में चार शिक्षक पांच कक्षाओं के नौनिहालों को पढ़ाते नजर आए. एक ही कमरे में पांच कक्षाएं संचालित होने पर इन सभी बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. स्कूल में एक साथ चल रहीं पांच कक्षाएं (ETV Bharat)

Last Updated : May 8, 2025 at 5:41 PM IST