गर्मी के पहले पूरी नहीं हुई मल्टी विलेज जल प्रदाय योजना, काम पूरा होने में लगेंगे 6 महीने! - WATER SUPPLY SCHEME CHHATTISGARH

जल जीवन मिशन कोरबा ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 6, 2025 at 7:37 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 8:52 PM IST 4 Min Read

कोरबा: जिले के पाली ब्लॉक के अधिकांश गांव में पानी सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है. घर और मोहल्ले में नल भी लग गया है. लेकिन इन नलों से पानी नहीं आता. समूह जल प्रदाय योजना के लिए 431 करोड़ 96 लाख की मंजूरी मिली है. काम शुरू भी हुआ, ठेका कंपनी को तय समय में काम पूरा करना था. लेकिन अब तक 50 फीसदी काम भी पूरा हुआ है या नहीं इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है. विभाग के अनुसार काम पूरा होने में अभी 6 महीने का समय और लग सकता है. ऐसे में 245 गांव को इस बार की गर्मियों में भी पानी की समस्या से जूझना पड़ेगा. पाइपलाइन से टेप नल के जरिए ग्रामीणों के घरों तक पानी पहुंचाने की परिकल्पना अब तक साकार नहीं हुई है. जल जीवन मिशन कोरबा (ETV Bharat Chhattisgarh) पाइप लाइन तो बिछी लेकिन पानी नहीं पहुंचा : मल्टी विलेज जलप्रदाय योजना में शामिल 245 गांव में इस साल भी पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी. गांव तक पाइपलाइन तो बिछ गई है, लेकिन समूह जल प्रदाय योजना के तहत पानी टंकी और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण अधूरा है. पाली ब्लॉक व इसके आसपास के अधिकांश गांव में पानी की सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है. लेकिन इनमें पानी की सप्लाई कब होगी इसकी स्पष्ट जानकारी किसी के पास नहीं है. 245 गांवों में पानी के लिए पाइपलाइन (ETV Bharat Chhattisgarh)

