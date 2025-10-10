ETV Bharat / state

मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि; सैफई के मंच पर यादव परिवार, अखिलेश बोले- हम 'संजीवनी' की रक्षा के लिए लड़ रहे

अखिलेश यादव ने कहा-समाजवादी संविधान को 'संजीवनी' कहते हैं और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए. सरकार संविधान को खत्म करने की साजिश कर रही.

सैफई में मीडिया से बात करते सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव. (Photo Credit; ETV Bharat)
इटावा: मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर शुक्रवार को अखिलेश यादव समेत पूरा परिवार सैफई में पहुंचा. मुलायम को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में सपा समर्थक भी सैफई पहुंचे थे. इस दौरान सपाई अलग ही अंदाज में नजर आए.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पिता और समाजवादी पार्टी के संस्थापक को पुष्पांजलि अर्पित की. मंच पर करीब 50 लोग बैठे थे. अखिलेश के बगल में राम गोपाल यादव और रामजी लाल सुमन दिखाई दिए. वहीं, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव के पास बैठीं.

इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा- हम सभी नेताजी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. संविधान की रक्षा के लिए उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं. समाजवादी संविधान को 'संजीवनी' कहते हैं और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए.

अखिलेश ने कहा, सरकार संविधान को खत्म करने की साजिश कर रही है. वे तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन हम उन सभी ताकतों को परास्त करेंगे, जो सामाजिक न्याय के इस तरीके को खत्म करने की साजिश कर रही हैं. हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे. हम पीडीए के सम्मान और गरिमा के लिए लड़ेंगे.

इससे पहले सपा सांसद राम गोपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए कहा कि जो लोग दिल्ली का रास्ता भी नहीं जानते थे, उन्हें नेता जी ने सांसद बना दिया. जो लोग लखनऊ नहीं जानते थे, उन्हें विधायक बनाकर भेजा. उन्होंने कहा, हिंदुस्तान के इतिहास में कभी जनता पर इतना अत्याचार नहीं हुआ, जो आज हो रहा है. 2027 में हम मौजूदा सरकार को उखाड़ फेकेंगे. 2029 में दिल्ली की सरकार भी चली जाएगी.

नेताजी का निधन 10 अक्टूबर 2022 को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हुआ था. पहलवानी का शौक रखने वाले मुलायम ने 55 साल तक राजनीति की. 1967 में 28 साल की उम्र में जसवंतनगर से पहली बार विधायक बने थे. 5 दिसंबर 1989 को मुलायम पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने. बाद में वे दो बार और प्रदेश के CM रहे. उन्होंने केंद्र में देवेगौड़ा और गुजराल सरकार में रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली. नेताजी 7 बार सांसद और 9 बार विधायक चुने गए.

ये भी पढ़ेंः लखनऊ में अखिलेश यादव बोले- मायावती अत्याचार करने वालों की आभारी हैं तो हम क्या कर सकते हैं?

