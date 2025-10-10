ETV Bharat / state

मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि; सैफई के मंच पर यादव परिवार, अखिलेश बोले- हम 'संजीवनी' की रक्षा के लिए लड़ रहे

सैफई में मीडिया से बात करते सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव. ( Photo Credit; ETV Bharat )

October 10, 2025

इटावा: मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर शुक्रवार को अखिलेश यादव समेत पूरा परिवार सैफई में पहुंचा. मुलायम को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में सपा समर्थक भी सैफई पहुंचे थे. इस दौरान सपाई अलग ही अंदाज में नजर आए. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पिता और समाजवादी पार्टी के संस्थापक को पुष्पांजलि अर्पित की. मंच पर करीब 50 लोग बैठे थे. अखिलेश के बगल में राम गोपाल यादव और रामजी लाल सुमन दिखाई दिए. वहीं, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव के पास बैठीं. इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा- हम सभी नेताजी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. संविधान की रक्षा के लिए उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं. समाजवादी संविधान को 'संजीवनी' कहते हैं और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए. अखिलेश ने कहा, सरकार संविधान को खत्म करने की साजिश कर रही है. वे तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन हम उन सभी ताकतों को परास्त करेंगे, जो सामाजिक न्याय के इस तरीके को खत्म करने की साजिश कर रही हैं. हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे. हम पीडीए के सम्मान और गरिमा के लिए लड़ेंगे.