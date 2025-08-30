ETV Bharat / state

बेरोजगार हैं तो शुरू कीजिए अपना काम, इस योजना का उठायें लाभ, कमायें बंपर पैसे - MUKHYAMANTRI SWAROJGAR YOJANA

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लाभार्थी को 15% से लेकर 35% तक की छूट दी जा रही है.

MUKHYAMANTRI SWAROJGAR YOJANA
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 30, 2025 at 1:09 PM IST

2 Min Read

हल्द्वानी: मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत बेरोजगारों के लिए सरकार की तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं. जिससे लोग स्वरोजगार अपना कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं. इसी के तहत जिला उद्योग केंद्र नैनीताल द्वारा योजना के लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरण किया गया. जिला उद्योग केंद्र द्वारा ट्रेनिंग दी गई. ऐसे 118 लोगों को प्रमाण पत्र वितरण किया गया है.

महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र पल्लवी गुप्ता ने बताया मुख्यमंत्री योजना के तहत लाभार्थियों ने अपने यूनिट लगाए थे. जिसके तहत उनको सब्सिडी युक्त लोन उपलब्ध कराया गया था. जिनकी 5 दिन के ट्रेनिंग के बाद प्रमाण पत्र वितरण किया गया हैं. उन्होंने बताया मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 725 लोगों को योजना के तहत दो देने का लक्ष्य रखा गया है. जिसके सापेक्ष में अभी तक 350 आवेदन लोन के लिए बैंकों को भेजे गए हैं. उन्होंने कहा योजना के तहत कोई भी व्यक्ति रोजगार अपने के लिए जिला उद्योग केंद्र में अपना आवेदन जमा करके कारोबार के लिए लोन ले सकता है.

इस योजना के तहत लाभार्थी को 15% से लेकर 35% तक की छूट दी जा रही है. महाप्रबंधक पल्लवी गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार शुरू करने के लिए लाभार्थी वेबसाइट https://msy.uk.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अगर ऑनलाइन में किसी तरह की कोई परेशानी आ रही हो तो जिला उद्योग केंद्र में संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं. योजना के तहत अलग-अलग सेक्टर में 1 लाख से 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं. योजना के लाभ लेने के लिए लाभार्थी को उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए इसके अलावा उसके पास आधार कार्ड,बैंक पासबुक,मोबाइल नंबर, होना अनिवार्य है.

योजना के तहत आवेदक आयुर्वेदिक उद्योग, फूड प्रोडक्ट, राइस सेलर मिल, पैकेजिंग मैटेरियल, आटा चक्की, लकड़ी फर्नीचर, मसाला उद्योग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एलईडी बल्ब, इलेक्ट्रॉनिक आयटम, इलेक्ट्रिक वायर, फैन, बुटीक, टेलरिंग, सिलाई-कढ़ाई, आर्टिफिशियल ज्वैलरी, इंजीनियरिंग वर्क्स, मोबाइल रिपेयरिंग, मशरूम उत्पादन, टैक्सी, फल संरक्षण, डेयरी उत्पाद, टेंट हाउस, रेडीमेड गारमेंट, स्टील फैब्रिकेशन वर्क, साइबर कैफे, हैंडीक्राफ्ट आइटम ज्वेलरी, लॉकिंग टाइल्स, बिस्किट, पोहा, सहित 70 लघु उद्योग के लिए आवेदन कर सकते हैं.

पढे़ं- स्वरोजगार की रफ्तार से सुस्त पड़ी पलायन की मार, फिर से आबाद हो रहा 'पहाड़'

पढे़ं- Solar Policy: सौर स्वरोजगार योजना की कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश, CS ने उद्यमियों से की बातचीत

हल्द्वानी: मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत बेरोजगारों के लिए सरकार की तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं. जिससे लोग स्वरोजगार अपना कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं. इसी के तहत जिला उद्योग केंद्र नैनीताल द्वारा योजना के लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरण किया गया. जिला उद्योग केंद्र द्वारा ट्रेनिंग दी गई. ऐसे 118 लोगों को प्रमाण पत्र वितरण किया गया है.

महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र पल्लवी गुप्ता ने बताया मुख्यमंत्री योजना के तहत लाभार्थियों ने अपने यूनिट लगाए थे. जिसके तहत उनको सब्सिडी युक्त लोन उपलब्ध कराया गया था. जिनकी 5 दिन के ट्रेनिंग के बाद प्रमाण पत्र वितरण किया गया हैं. उन्होंने बताया मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 725 लोगों को योजना के तहत दो देने का लक्ष्य रखा गया है. जिसके सापेक्ष में अभी तक 350 आवेदन लोन के लिए बैंकों को भेजे गए हैं. उन्होंने कहा योजना के तहत कोई भी व्यक्ति रोजगार अपने के लिए जिला उद्योग केंद्र में अपना आवेदन जमा करके कारोबार के लिए लोन ले सकता है.

इस योजना के तहत लाभार्थी को 15% से लेकर 35% तक की छूट दी जा रही है. महाप्रबंधक पल्लवी गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार शुरू करने के लिए लाभार्थी वेबसाइट https://msy.uk.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अगर ऑनलाइन में किसी तरह की कोई परेशानी आ रही हो तो जिला उद्योग केंद्र में संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं. योजना के तहत अलग-अलग सेक्टर में 1 लाख से 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं. योजना के लाभ लेने के लिए लाभार्थी को उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए इसके अलावा उसके पास आधार कार्ड,बैंक पासबुक,मोबाइल नंबर, होना अनिवार्य है.

योजना के तहत आवेदक आयुर्वेदिक उद्योग, फूड प्रोडक्ट, राइस सेलर मिल, पैकेजिंग मैटेरियल, आटा चक्की, लकड़ी फर्नीचर, मसाला उद्योग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एलईडी बल्ब, इलेक्ट्रॉनिक आयटम, इलेक्ट्रिक वायर, फैन, बुटीक, टेलरिंग, सिलाई-कढ़ाई, आर्टिफिशियल ज्वैलरी, इंजीनियरिंग वर्क्स, मोबाइल रिपेयरिंग, मशरूम उत्पादन, टैक्सी, फल संरक्षण, डेयरी उत्पाद, टेंट हाउस, रेडीमेड गारमेंट, स्टील फैब्रिकेशन वर्क, साइबर कैफे, हैंडीक्राफ्ट आइटम ज्वेलरी, लॉकिंग टाइल्स, बिस्किट, पोहा, सहित 70 लघु उद्योग के लिए आवेदन कर सकते हैं.

पढे़ं- स्वरोजगार की रफ्तार से सुस्त पड़ी पलायन की मार, फिर से आबाद हो रहा 'पहाड़'

पढे़ं- Solar Policy: सौर स्वरोजगार योजना की कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश, CS ने उद्यमियों से की बातचीत

For All Latest Updates

TAGGED:

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनासब्सिडी युक्त लोनMUKHYAMANTRI SWAROJGAR YOJANAMUKHYAMANTRI SWAROJGAR YOJANA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हरक रावत का बीजेपी पर एक और प्रहार! कहा- आखिर मान लिया कि 30 नहीं 27 करोड़ रुपए मिले

थराली आपदा: आंखों के सामने सैलाब में बहे पिता, देखता रहा बेबस बेटा, बयां किया खौफनाक मंजर

तोता घाटी क्यों है गढ़वाल के लिए बड़ी टेंशन? सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

उत्तराखंड में बर्ड फ्लू का मामला आया सामने, 1700 से ज्यादा मुर्गियां दफन, चलेगी स्क्रीनिंग ड्राइव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.