एक बेसहारा गाय पालने पर महीने में कितना पैसा देती योगी सरकार, ऐसी कितनी गायें पाल सकते?, जानिए - MUKHYAMANTRI SAHBHAGITA YOJANA

उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने वाराणसी में बैठक कर अफसरों को गोशालाओं की समीक्षा की.

यूपी में बेसहारा गायों को पालने पर कितना पैसा दे रही सरकार? (प्रतीकात्मक फोटो (Getty Image))
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 8:51 AM IST

वाराणसीः उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी सोमवार को वाराणसी में थे. उन्होंने वाराणसी में अलग अलग जनपदों में गौशालाओं की समीक्षा बैठक की. इन बैठकों में गौवंश संरक्षण और संवर्धन के संबंध में चर्चा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. उन्होंने गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आय बढ़ाने के तरीकों पर विचार करने को कहा गया. वहीं उन्होंने गोबर से बने उत्पादों का निर्माण और विक्रय पर जोर देते हुए खराब स्थितियों में पहुंच रही गौशालाओं को साधु संतों को देते हुए उसके संचालन की जिम्मेदारी उनके द्वारा ही किए जाने पर जोर दिया. इस दौरान बेसहारा गोवंश को पालने पर सरकार की ओर से दिए रहे योजना के लाभ की जानकारी दी.



गोशाला में गोबार गैस प्लांट लगाने के निर्देशः कहा कि गोशालाओं में गोबर गैस प्लांट लगाने के निर्देश दिए. उन्होंने गौवंश को उचित मात्रा में चारा और पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.-समय पर गौशालाओं का निरीक्षण करने और आवश्यक कार्रवाई करने को कहा और गौशालाओ में अव्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिये.

यूपी में कितनी गोशालाएं चल रहींः उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश की लगभग 7717 गोशालाओं में 12 लाख 58 हजार गोवंश संरक्षित हैं. इन गोशालाओं को प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में विकसित कर प्राकृतिक कृषि, बायो गैस ऊर्जा एवं पंचगव्य उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण और रोजगार मिल सके. मण्डल स्तरीय गोआधारित प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे. चारागाह भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर उसे गोवंश के लिए चारा उत्पादन हेतु उपयोग में लाया जाएगा.

गो तस्करी रोकने के लिए दिया ये सुझावः IGFRI झांसी के माध्यम से बहुवर्षीय और मौसमी चारे का उत्पादन और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा. गोशालाओं में छायादार वृक्षों (बरगद, नीम, पीपल, सहजन आदि) का पौधरोपण व्यापक रूप से किया जाएगा. उन्होंने बताया कि सीमावर्ती जनपदों में गो-तस्करी रोकने हेतु एडीजी स्तर और जनपद स्तर पर एएसपी स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा.

उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी सोमवार को वाराणसी में की मीटिंग. (varanasi administration.)
इसके अलावा समस्त सम्बन्धित विभागों के समन्वय से गोशालाओं को स्वावलम्बी बनाया जाएगा. हरे चारे की अनिवार्यता और वास्तविक गो गणना का पारदर्शी सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा. गोमूत्र एवं गोबर आधारित स्थानीय प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना, बायोगैस प्लांट का विस्तार तेज किया जाए.

ये भी सुझाव दिएः गो सेवा आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि मॉडल किसानों के नवाचारों को अपनाने के लिए स्थलीय यात्राएं कराई जाएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर जैविक, प्राकृतिक कृषि को बल मिले. पंचगव्य उत्पादों एवं जैविक, प्राकृतिक खेती से जुड़े कार्यों में स्थानीय युवाओं, महिला स्वयं सहायता समूहों जागरूक जनमानस की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी.



बेसहारा गाय पालने पर सरकार कितना लाभ दे रहीः उन्होंने जानकारी दी की मुख्यमंत्री निराश्रित एवं बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के तहत कृषक यदि निराश्रित गोवंश को लेता है तो उसे 30 रुपये प्रति गोवंश, प्रति पशु की दर से मासिक 1500 रुपये सहायता अनुदान दिया जाएगा. अधिकतम् एक लाभार्थि को चार गोवंश लिए जा सकते है. जिससे लाभार्थि को छः हजार रूपयें मासिक साहयार्थ अनुदान प्राप्त होगा. उन्होंने बताया कि 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश में लगभग 03 करोड़ कृषक परिवार हैं एवं गोवंश की सख्या लगभग 1.90 करोड़ है.

