ETV Bharat / state

मुख्तार अंसारी गैंग के शार्प शूटर शाहरुख पठान का एनकाउंटर; मेरठ STF ने मुजफ्फरनगर में किया ढेर - MEERUT STF ENCOUNTER

सुपारी किलर और मुख्तार अंसारी गैंग के शार्प शूटर शाहरुख पठान मुठभेड़ में ढेर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 14, 2025 at 10:34 AM IST | Updated : July 14, 2025 at 11:08 AM IST 3 Min Read

मुजफ्फरनगर: मेरठ STF ने मुख्तार अंसारी गैंग के शार्प शूटर शाहरुख पठान को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है. शाहरुख मुजफ्फरनगर का रहने वाला था. मुठभेड़ सोमवार सुबह छपार थाना क्षेत्र के रोहाना मार्ग पर हुई है, जिसमें घटनास्थल से एक कार, पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए. STF ने इनपुट के आधार पर की कार्रवाई: एसटीएफ को इनपुट मिला था कि शूटर शाहरुख पठान मुजफ्फरनगर में मौजूद है. इसके बाद टीम ने घेराबंदी की. खुद को घिरा देख शाहरुख ने कार से ही फायरिंग शुरू कर दी. STF की जवाबी कार्रवाई में शाहरुख मारा गया. इस मुठभेड़ के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. शाहरुख पर दर्ज थे 12 से अधिक मुकदमे: शाहरुख पर लूट, हत्या और गैंगस्टर एक्ट के 12 से अधिक गंभीर मामले दर्ज थे. करीब डेढ़ साल से वह फरार चल रहा था. शाहरुख सुपारी लेकर हत्या करने से लेकर अन्य संघीन वारदातों को अंजाम देता था. वह संजीव जीवा गैंग का भी सदस्य था. आसिफ को मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर गोलियों से भूना था: शाहरुख ने 2015 में बिजनौर जेल से पेशी पर आए आसिफ जायदा नामक बंदी को मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर गोलियों से भून दिया था. इसके बाद शाहरुख कोर्ट में पेश होकर जेल चला गया था और पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था. हरिद्वार में कंबल व्यापारी की हत्या: शाहरुख ने फरार होने के बाद 2017 में हरिद्वार में कंबल व्यापारी गोल्डी की हत्या कर दी थी. उसी साल उसने आसिफ जायदा मर्डर केस में गवाह रहे आसिफ के पिता की भी हत्या कर दी. इस वारदात के बाद उस पर 50 हजार का इनाम घोषित किया गया था.

गोल्डी मर्डर केस में मिली थी उम्र कैद की सजा: बाद में गिरफ्तार होकर वह जेल गया और गोल्डी मर्डर केस में उम्रकैद की सजा हो गई. करीब छह महीने पहले शाहरुख जमानत पर जेल से बाहर आया और फिर से गवाहों को धमकाने और हत्या की कोशिशों में जुट गया था. संभल जिले के बनियाठेर में उस पर हत्या के प्रयास और धमकी देने का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें वह वांछित चल रहा था. सोमवार यानी 14 जुलाई को एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ को उसकी लोकेशन मुदफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र में मिली. घेराबंदी के दौरान शाहरुख ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में शाहरुख को गोली लगी और वह घायल हो गया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अपराधी बनने से पहले पंचर की दुकान करता था शाहरुख: शाहरुख अपराधी बनने से पहले साइकिल पंचर की दुकान चलाता था और इसके बाद वह चोरियां करने लगा. कई चोरी की घटनाओं के बाद भी जब पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी तो वह बड़ी घटनाओं को अंजाम देने लगा और इसी तरह वह जीवा गैंग की नजर में आया और फिर उसके लिए काम करने लगा. ये भी पढ़ेंः आगरा में दे चप्पल-दे चप्पल...भाजपा महिला नेताओं ने कार्यकर्ता को पत्नी के सामने धुना; महिलाओं को भेजता था अश्लील वीडियो

मुजफ्फरनगर: मेरठ STF ने मुख्तार अंसारी गैंग के शार्प शूटर शाहरुख पठान को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है. शाहरुख मुजफ्फरनगर का रहने वाला था. मुठभेड़ सोमवार सुबह छपार थाना क्षेत्र के रोहाना मार्ग पर हुई है, जिसमें घटनास्थल से एक कार, पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए. STF ने इनपुट के आधार पर की कार्रवाई: एसटीएफ को इनपुट मिला था कि शूटर शाहरुख पठान मुजफ्फरनगर में मौजूद है. इसके बाद टीम ने घेराबंदी की. खुद को घिरा देख शाहरुख ने कार से ही फायरिंग शुरू कर दी. STF की जवाबी कार्रवाई में शाहरुख मारा गया. इस मुठभेड़ के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. शाहरुख पर दर्ज थे 12 से अधिक मुकदमे: शाहरुख पर लूट, हत्या और गैंगस्टर एक्ट के 12 से अधिक गंभीर मामले दर्ज थे. करीब डेढ़ साल से वह फरार चल रहा था. शाहरुख सुपारी लेकर हत्या करने से लेकर अन्य संघीन वारदातों को अंजाम देता था. वह संजीव जीवा गैंग का भी सदस्य था. आसिफ को मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर गोलियों से भूना था: शाहरुख ने 2015 में बिजनौर जेल से पेशी पर आए आसिफ जायदा नामक बंदी को मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर गोलियों से भून दिया था. इसके बाद शाहरुख कोर्ट में पेश होकर जेल चला गया था और पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था. हरिद्वार में कंबल व्यापारी की हत्या: शाहरुख ने फरार होने के बाद 2017 में हरिद्वार में कंबल व्यापारी गोल्डी की हत्या कर दी थी. उसी साल उसने आसिफ जायदा मर्डर केस में गवाह रहे आसिफ के पिता की भी हत्या कर दी. इस वारदात के बाद उस पर 50 हजार का इनाम घोषित किया गया था. गोल्डी मर्डर केस में मिली थी उम्र कैद की सजा: बाद में गिरफ्तार होकर वह जेल गया और गोल्डी मर्डर केस में उम्रकैद की सजा हो गई. करीब छह महीने पहले शाहरुख जमानत पर जेल से बाहर आया और फिर से गवाहों को धमकाने और हत्या की कोशिशों में जुट गया था. संभल जिले के बनियाठेर में उस पर हत्या के प्रयास और धमकी देने का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें वह वांछित चल रहा था. सोमवार यानी 14 जुलाई को एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ को उसकी लोकेशन मुदफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र में मिली. घेराबंदी के दौरान शाहरुख ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में शाहरुख को गोली लगी और वह घायल हो गया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अपराधी बनने से पहले पंचर की दुकान करता था शाहरुख: शाहरुख अपराधी बनने से पहले साइकिल पंचर की दुकान चलाता था और इसके बाद वह चोरियां करने लगा. कई चोरी की घटनाओं के बाद भी जब पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी तो वह बड़ी घटनाओं को अंजाम देने लगा और इसी तरह वह जीवा गैंग की नजर में आया और फिर उसके लिए काम करने लगा. ये भी पढ़ेंः आगरा में दे चप्पल-दे चप्पल...भाजपा महिला नेताओं ने कार्यकर्ता को पत्नी के सामने धुना; महिलाओं को भेजता था अश्लील वीडियो

Last Updated : July 14, 2025 at 11:08 AM IST