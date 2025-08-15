ETV Bharat / state

बिहार की पंचायतों ने लाल किले पर बढ़ाया मान, स्वतंत्रता दिवस समारोह में 10 मुखिया बने विशेष अतिथि - 79TH INDEPENDENCE DAY 2025

बिहार की 10 पंचायतों के मुखिया दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह के विशेष अतिथि बने. जानें किन कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए चुने गए.

79TH INDEPENDENCE DAY 2025
बिहार के मुखिया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 15, 2025 at 11:58 AM IST

4 Min Read

पटना: स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जनहित कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बिहार की 10 पंचायतों के मुखिया ने इस बार दिल्ली के लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की. केंद्र सरकार ने इन पंचायतों को उनके बेहतर प्रदर्शन के आधार पर आमंत्रित किया था. यह आयोजन न केवल बिहार के लिए गर्व का क्षण रहा, बल्कि ग्रामीण नेतृत्व और विकास की नई सोच का प्रतीक भी बना.

चयनित मुखियाओं की सूची और उनकी उपलब्धियां: इस समारोह में बिहार के विभिन्न जिलों से चयनित 10 मुखिया शामिल थे. इनमें मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड की जजुआर मध्य पंचायत के सुमन नाथ ठाकुर, नालंदा के एकंगरसराय की पारथु पंचायत की कुमारी तृप्ति, जहानाबाद के मखदुमपुर की पनहाड़ा पंचायत की निभा कुमारी, समस्तीपुर के रोसड़ा की मोतीपुर पंचायत की प्रेमा देवी थी.

इन कार्यों में मिसाल कायम की: पटना के फुलवारीशरीफ की कुरकुरी पंचायत के रवि कुमार, रोहतास की टुम्बा पंचायत के वीरेंद्र कुमार सिंह, मधेपुरा के आलमनगर की खुरहान पंचायत की मंजु देवी, बक्सर के डुमरांव की कोरन सराय पंचायत की कांति देवी, गया के टिकारी की संडा पंचायत के रामजी शर्मा और गया के कोंच की गरारी पंचायत की पूजा कुमारी शामिल हुए. इन मुखियाओं ने अपनी पंचायतों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जनहित कार्यों में मिसाल कायम की है.

स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण में योगदान: इन पंचायतों ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता अभियान को गति दी. बायोगैस को बढ़ावा देना, जल संचय, जैविक कचरे से खाद तैयार करना और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों में इनका प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा. उदाहरण के लिए, गोपालगंज की करसघाट पंचायत में हर घर से ठोस और तरल कचरे का नियमित उठाव होता है, और वहां दो टन जैविक खाद तैयार की गई, जिसमें से एक टन की खरीदारी किसानों ने की. इसी तरह, खुरहान पंचायत ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 95% निवासियों को गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराया।

महिला नेतृत्व की प्रभावशाली भूमिका: इस आयोजन में महिला मुखियाओं की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही. कुमारी तृप्ति, निभा कुमारी, प्रेमा देवी, मंजु देवी, कांति देवी और पूजा कुमारी जैसे नेताओं ने अपनी पंचायतों में बुनियादी ढांचे में सुधार, समावेशी विकास और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया. इनके नेतृत्व में हर घर जल, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और मिशन इंद्रधनुष जैसी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

ग्रामीण विकास में नवाचार और जनसहभागिता: इन पंचायतों ने स्थानीय स्तर पर नवाचार और जनसहभागिता के माध्यम से गांवों में सकारात्मक बदलाव लाए. खुरहान पंचायत में मुखिया मंजु देवी के नेतृत्व में स्कूलों का जीर्णोद्धार, खेल मैदानों का विकास और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार जैसे कार्य किए गए. इसी तरह, अन्य पंचायतों ने भी सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ-साथ सामुदायिक सहयोग से विकास को गति दी.

बिहार के लिए गर्व का क्षण: 15 अगस्त 2025 को लाल किले पर इन मुखियाओं की उपस्थिति ने बिहार के ग्रामीण विकास की नई पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया. यह आयोजन न केवल इन पंचायतों के लिए सम्मान का विषय रहा, बल्कि पूरे बिहार के लिए गर्व का अवसर बना. केंद्र सरकार के इस कदम ने ग्रामीण नेतृत्व को प्रोत्साहित करने और विकास की नई सोच को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया.

ये भी पढ़ें-

स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने फहराया तिरंगा, रोजगार और प्रवासी बिहारियों के लिए खास ऐलान

स्वतंत्रता दिवस पर तेजस्वी यादव का बिहारवासियों को खुला पत्र, बोले- लोकतंत्र की लड़ाई में दें साथ

पटना: स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जनहित कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बिहार की 10 पंचायतों के मुखिया ने इस बार दिल्ली के लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की. केंद्र सरकार ने इन पंचायतों को उनके बेहतर प्रदर्शन के आधार पर आमंत्रित किया था. यह आयोजन न केवल बिहार के लिए गर्व का क्षण रहा, बल्कि ग्रामीण नेतृत्व और विकास की नई सोच का प्रतीक भी बना.

चयनित मुखियाओं की सूची और उनकी उपलब्धियां: इस समारोह में बिहार के विभिन्न जिलों से चयनित 10 मुखिया शामिल थे. इनमें मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड की जजुआर मध्य पंचायत के सुमन नाथ ठाकुर, नालंदा के एकंगरसराय की पारथु पंचायत की कुमारी तृप्ति, जहानाबाद के मखदुमपुर की पनहाड़ा पंचायत की निभा कुमारी, समस्तीपुर के रोसड़ा की मोतीपुर पंचायत की प्रेमा देवी थी.

इन कार्यों में मिसाल कायम की: पटना के फुलवारीशरीफ की कुरकुरी पंचायत के रवि कुमार, रोहतास की टुम्बा पंचायत के वीरेंद्र कुमार सिंह, मधेपुरा के आलमनगर की खुरहान पंचायत की मंजु देवी, बक्सर के डुमरांव की कोरन सराय पंचायत की कांति देवी, गया के टिकारी की संडा पंचायत के रामजी शर्मा और गया के कोंच की गरारी पंचायत की पूजा कुमारी शामिल हुए. इन मुखियाओं ने अपनी पंचायतों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जनहित कार्यों में मिसाल कायम की है.

स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण में योगदान: इन पंचायतों ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता अभियान को गति दी. बायोगैस को बढ़ावा देना, जल संचय, जैविक कचरे से खाद तैयार करना और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों में इनका प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा. उदाहरण के लिए, गोपालगंज की करसघाट पंचायत में हर घर से ठोस और तरल कचरे का नियमित उठाव होता है, और वहां दो टन जैविक खाद तैयार की गई, जिसमें से एक टन की खरीदारी किसानों ने की. इसी तरह, खुरहान पंचायत ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 95% निवासियों को गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराया।

महिला नेतृत्व की प्रभावशाली भूमिका: इस आयोजन में महिला मुखियाओं की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही. कुमारी तृप्ति, निभा कुमारी, प्रेमा देवी, मंजु देवी, कांति देवी और पूजा कुमारी जैसे नेताओं ने अपनी पंचायतों में बुनियादी ढांचे में सुधार, समावेशी विकास और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया. इनके नेतृत्व में हर घर जल, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और मिशन इंद्रधनुष जैसी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

ग्रामीण विकास में नवाचार और जनसहभागिता: इन पंचायतों ने स्थानीय स्तर पर नवाचार और जनसहभागिता के माध्यम से गांवों में सकारात्मक बदलाव लाए. खुरहान पंचायत में मुखिया मंजु देवी के नेतृत्व में स्कूलों का जीर्णोद्धार, खेल मैदानों का विकास और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार जैसे कार्य किए गए. इसी तरह, अन्य पंचायतों ने भी सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ-साथ सामुदायिक सहयोग से विकास को गति दी.

बिहार के लिए गर्व का क्षण: 15 अगस्त 2025 को लाल किले पर इन मुखियाओं की उपस्थिति ने बिहार के ग्रामीण विकास की नई पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया. यह आयोजन न केवल इन पंचायतों के लिए सम्मान का विषय रहा, बल्कि पूरे बिहार के लिए गर्व का अवसर बना. केंद्र सरकार के इस कदम ने ग्रामीण नेतृत्व को प्रोत्साहित करने और विकास की नई सोच को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया.

ये भी पढ़ें-

स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने फहराया तिरंगा, रोजगार और प्रवासी बिहारियों के लिए खास ऐलान

स्वतंत्रता दिवस पर तेजस्वी यादव का बिहारवासियों को खुला पत्र, बोले- लोकतंत्र की लड़ाई में दें साथ

For All Latest Updates

TAGGED:

MUKHIYAS FROM BIHARINDEPENDENCE DAY 2025स्वतंत्रता दिवसबिहार के मुखिया79TH INDEPENDENCE DAY 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: यूं ही नहीं है आवारा कुत्तों का मामला गंभीर! इनसे प्यार करें या अपनी सुरक्षा, आंकड़ों और केस से समझिए

रवि घई कौन हैं? जिनकी पोती बनेगी सचिन की बहू, जानें उनकी कुल नेटवर्थ

LS चुनाव 2024 का रिजल्ट.. 2025 के बिहार चुनाव में SIR का ड्राफ्ट लिस्ट.. अंदर की कहानी समझिए- हंगामा है क्यों बरपा..?

एक पते पर 269 मतदाता, SIR में हिंदू-मुस्लिम-क्रिश्चियन को एक घर में दिखाया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.