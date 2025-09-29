ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष हत्याकांड का खुलासा, गिरोह का सरगना और मास्टरमाइंड मुखिया गिरफ्तार
सीतामढ़ी में हत्याकांडों के लिए कुख्यात गिरोह के सरगना और मुखिया गिरफ्तार. ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिला अध्यक्ष की हत्या सहित कई वारदातों में शामिल.
Published : September 29, 2025 at 10:50 AM IST
सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिला अध्यक्ष की हत्या का खुलासा हो गया है. सदर डीएसपी राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम ने जिले में दहशत फैला रहे गिरोह के सरगना रंजन पाठक और उसके संरक्षक वर्तमान मुखिया रविशंकर ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है. इस गिरोह पर ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिला अध्यक्ष राम मनोहर शर्मा सहित कई हत्याकांडों का आरोप है.
गिरोह के मास्टरमाइंड का पर्दाफाश: यह गिरोह सुपारी लेकर हत्याएं कर रहा था. पुलिस जांच में सामने आया कि सुरसंड थाना क्षेत्र के राधौर पंचायत के वर्तमान मुखिया रविशंकर ठाकुर ही इस गिरोह का मास्टरमाइंड है. सदर डीएसपी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि मुखिया को पूछताछ के लिए थाने लाया गया, जहां उसके मोबाइल की जांच की गई.
मोबाइल ने खोला राज: मोबाइल से मिले सबूतों से पता चला कि रविशंकर लगातार रंजन पाठक के गिरोह को संरक्षण दे रहा था. वह अपराधियों को घटनाओं को अंजाम देने के बाद पुलिस से बचने के तरीके भी बता रहा था. इससे गिरोह के कई वारदातों का खुलासा हुआ है.
कौन है हत्याओं का मुख्य आरोपी: सुरसंड थाना क्षेत्र के मलाही गांव निवासी रंजन पाठक इस गिरोह का कुख्यात सरगना है, जो जिले में लगातार हत्याकांडों को अंजाम दे रहा था. डीएसपी राजीव कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिला अध्यक्ष राम मनोहर शर्मा की हत्या भी रंजन पाठक और उसके साथियों ने ही की थी. इसके अलावा, मदन कुशवाहा सहित कई अन्य हत्याओं में भी इस गिरोह का हाथ था. रंजन पाठक गिरोह 'कॉन्ट्रैक्ट किलिंग' का काम करता है.
जिले में दहशत फैलाने का मकसद: पुलिस के अनुसार, इस गिरोह का मुख्य उद्देश्य जिले में दहशत का माहौल बनाना था. लगातार हो रही घटनाओं से आम जनता में भय का आलम था. वहीं स्थानीय प्रशासन पर भी सवाल उठा रहा था. सदर डीएसपी ने कहा कि पुलिस ने इन घटनाओं को चुनौती के रूप में लिया था.
मुखिया का अपराधियों को संरक्षण: मुखिया रविशंकर ठाकुर की भूमिका सबसे चौंकाने वाली रही. उसके मोबाइल से मिले मैसेज और कॉल रिकॉर्ड्स से साबित हो गया कि वह रंजन पाठक को न केवल आश्रय दे रहा था, बल्कि अपराध की साजिशों में भी सक्रिय भागीदार था. डीएसपी ने बताया कि ठाकुर गिरोह को हथियार और अन्य संसाधन उपलब्ध करा रहा था. पूछताछ में कई अन्य नाम भी सामने आए हैं, जिनकी जांच जारी है.
सफेदपोशों की संलिप्तता का संकेत: सदर डीएसपी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि जांच के दौरान और कई नामों का खुलासा किया जाएगा. पुलिस का मानना है कि यह गिरोह स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि उच्च स्तर पर भी जुड़ा हुआ था. गिरफ्तारी के बाद पुलिस रंजन पाठक और रविशंकर ठाकुर से गहन पूछताछ कर रही है. डीएसपी ने आश्वासन दिया कि गिरोह के सभी सदस्यों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा.
"ब्रह्मर्षि सेना के जिला अध्यक्ष की हत्या के बाद जांच तेज की गई, जिससे गिरोह के नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ. गिरफ्तारियों से जिले की कानून-व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है."-राजीव कुमार सिंह, सदर डीएसपी
