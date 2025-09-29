ETV Bharat / state

ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष हत्याकांड का खुलासा, गिरोह का सरगना और मास्टरमाइंड मुखिया गिरफ्तार

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिला अध्यक्ष की हत्या का खुलासा हो गया है. सदर डीएसपी राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम ने जिले में दहशत फैला रहे गिरोह के सरगना रंजन पाठक और उसके संरक्षक वर्तमान मुखिया रविशंकर ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है. इस गिरोह पर ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिला अध्यक्ष राम मनोहर शर्मा सहित कई हत्याकांडों का आरोप है. गिरोह के मास्टरमाइंड का पर्दाफाश: यह गिरोह सुपारी लेकर हत्याएं कर रहा था. पुलिस जांच में सामने आया कि सुरसंड थाना क्षेत्र के राधौर पंचायत के वर्तमान मुखिया रविशंकर ठाकुर ही इस गिरोह का मास्टरमाइंड है. सदर डीएसपी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि मुखिया को पूछताछ के लिए थाने लाया गया, जहां उसके मोबाइल की जांच की गई. ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिला अध्यक्ष की हत्या का खुलासा (ETV Bharat) मोबाइल ने खोला राज: मोबाइल से मिले सबूतों से पता चला कि रविशंकर लगातार रंजन पाठक के गिरोह को संरक्षण दे रहा था. वह अपराधियों को घटनाओं को अंजाम देने के बाद पुलिस से बचने के तरीके भी बता रहा था. इससे गिरोह के कई वारदातों का खुलासा हुआ है. कौन है हत्याओं का मुख्य आरोपी: सुरसंड थाना क्षेत्र के मलाही गांव निवासी रंजन पाठक इस गिरोह का कुख्यात सरगना है, जो जिले में लगातार हत्याकांडों को अंजाम दे रहा था. डीएसपी राजीव कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिला अध्यक्ष राम मनोहर शर्मा की हत्या भी रंजन पाठक और उसके साथियों ने ही की थी. इसके अलावा, मदन कुशवाहा सहित कई अन्य हत्याओं में भी इस गिरोह का हाथ था. रंजन पाठक गिरोह 'कॉन्ट्रैक्ट किलिंग' का काम करता है.