बिहार की सड़कों पर मुकेश सहनी उतारेंगे 'नाव', बोले- 'भविष्य को तय करने वाला चुनाव'

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार सड़कों पर विकासशील इंसान पार्टी की नाव चलती नजर आएगी. सैकड़ों की संख्या में इसे तैयार कराया जा रहा है, जो चुनाव के दौरान सड़कों पर नजर आएगी. बिहार के पूर्व मंत्री और वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने इसका ऐलान किया है.

नाव से जनता के बीच जाएगी VIP: वीआईपी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बताया कि बिहार के लिए 'नाव' बहुत बड़ी चीज है. बाढ़ के दौरान कई लोगों का जीवन यह बचाने का काम करती है तो कई इलाकों का आवागमन भी इसी नाव पर निर्भर रहता है. ऐसे में वीआईपी अपनी 'नाव' को लेकर ही लोगों के बीच पहुंच रही है.

मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान (ETV Bharat)

"नाव सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगा और महागठबंधन और वीआईपी के विजन को लोगों तक पहुंचाएगा. महागठबंधन ने चुनाव से पहले ही अपनी भावी योजनाओं की घोषणा कर दी है, जिसमें सभी महिलाओं के लिए प्रति महीने 2500 रुपये, 200 यूनिट बिजली मुफ्त करने सहित कई योजनाएं शामिल हैं."- मुकेश सहनी, संस्थापक, वीआईपी

पीएम मोदी पर तंज: उन्होंने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि यह चुनाव आने वाली पीढ़ी के भविष्य को तय करने वाला चुनाव है. उन्होंने कहा कि वीआईपी पिछले कई वर्षों से निषादों के आरक्षण की मांग को लेकर कई तरह के प्रयास किए लेकिन सरकार अब तक इसे नहीं मानी. साथ ही मुकेश सहनी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि इनकी घोषणाओं के कारण जनता ने 2014, 2019 और 2024 में उनपर भरोसा जताया, लेकिन उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया.