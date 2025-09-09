ETV Bharat / state

पूर्व मंत्री ने प्रहलाद पटेल को बताया- अहंकारी और बदमिजाज, सरकार को ठहराया 42 मौतों का जिम्मेदार

मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रमुख मुकेश नायक ने धर्मांतरण और कई लोगों मौतों के आरोप झेल रहे ईसाई मिशनरी की संस्थाओं के बहाने भाजपा सरकार और उनके नेताओं पर खड़े किए कई गंभीर सवाल.

मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख मुकेश नायक
दमोह: मध्य प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री एवं प्रदेश मीडिया कांग्रेस के प्रमुख मुकेश नायक ने मंगलवार को ईसाई मिशनरी एवं गंगा जमुना संस्थान के बहाने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने उपचार के अभाव में हुई मौतों के लिए भी सरकार को कठघरे में खड़ा किया. प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल को भी अपशब्द कह डाले. कहा, संस्था गंगा जमुना एवं डॉक्टर अजय लाल पर धर्मांतरण का आरोप लगाना तो बहाना है, असल में वह अब दमोह में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं.

अस्पताल बंद होने के बाद डायलिसिस न हो पाने के से हो गई 30 लोगों की मौत

मुकेश नायक ने आरोप लगाए कि मिशन अस्पताल को टारगेट करके एक सोची समझी साजिश के तहत बंद किया गया है, जबकि इसमें अस्पताल की कोई गलती नहीं थी. अस्पताल बंद होने के बाद डायलिसिस न हो पाने के चलते 30 लोगों की मौत हो गई. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिला अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान 12 महिलाओं की मौत हो गई थी. जिला अस्पताल और मिशन अस्पताल में हुई इन मौतों का जिम्मेदार कौन है?

उन्होंने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं मानव अधिकार के आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति दमोह आता है और मिशन संस्थाओं की जांच करता है. जब उसे कोई व्यक्ति नहीं मिलता तो वह खुद ही थाने में पहुंचकर उनके विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज कराता है. जिस कारण कई लोग बेरोजगार हो गए. कई लोगों के रोजगार प्रभावित हुए और कई लोगों की उपचार के अभाव में मौत हो गई. ऐसे अमानवीय कृत्य करने वाले व्यक्ति को पारितोषिक रूप में मानव अधिकार आयोग का सदस्य बना दिया गया.

कैलाश विजयवर्गीय लंगड़ी नहीं जानते लेकिन उन्हें पिट्टू आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया

उन्होंने कहा कि "मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे व्यक्ति की भूमिका और उसके कार्य की न्यायिक जांच की जाए. वह यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों का किसी संस्था से लेना-देना नहीं है, उन्हें भी उपकृत किया गया. अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया गया. सिंधिया के बेटे को मध्य प्रदेश क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया. जबकि उसे गिल्ली डंडा खेलना भी नहीं आता. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय लंगड़ी नहीं जानते लेकिन उन्हें पिट्टू आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया."

मुकेश नायक ने पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल को बदमिजाज और अहंकारी

नायक ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वर्तमान में पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल को भी अपशब्द कहे. उन्होंने कहा कि दमोह में एक कहावत चलती थी कि जिसे अपनी बेइज्जती कराना हो वह प्रहलाद पटेल के बंगले पर चला जाए. ऐसा बदमिजाज नेता, ऐसा अहंकारी नेता जो दमोह की जनता को कीड़ों-मकोड़ों की तरह देखता था. उसके बाद भी दमोह की जनता ने उसे 10 साल तक लोकसभा सदस्य बना कर रखा. कहां गई यहां के लोगों की ताकत और कहां गया वह आजादी की अभिव्यक्ति का जज्बा.

दमोह जिस तरह की राजनीति से गुजर रहा है वह किसी से छिपी नहीं है. जब कांग्रेस छोड़कर राहुल सिंह बीजेपी में गए और चंद्रभान सिंह भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए तो दमोह की दमदार जनता ने उन्हें भी नकार दिया. दोनों ही आयाराम, गयाराम की संस्कृति को दमोह की साहसी जनता ने नकार दिया.

सरकार ने स्वीकार किया है दमोह में 20 साल में एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ

उन्होंने कहा "अजय लाल और उनकी संस्था पर धर्मांतरण के जो आरोप लगाए गए हैं वह सरासर झूठ हैं. आरटीआई के तहत जो जानकारी निकल कर आई है उसमें शासन ने स्वीकार किया है कि दमोह में 20 साल में एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ है. देश में डर का माहौल है जो व्यक्ति सरकार और के खिलाफ बोलता है उसे झूठे केस में फंसा दिया जाता है. ईडी,सीबीआई और कई संस्थाएं सरकार के हथियार हैं.

