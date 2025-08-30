कोरबा: आम आदमी पार्टी के दिल्ली में विधायक मुकेश अहलावत कोरबा प्रवास पर आए थे. वह छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी के संगठन के सह प्रभारी भी हैं. इस दौरान उन्होंने ईटीवी भारत से खास चर्चा की और बताया कि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में अभी कहां खड़ी है.

बिहार चुनाव में छत्तीसगढ़ की भूमिका को लेकर और पार्टी के गठबंधन के सवालों पर उन्होंने पार्टी का रुख स्पष्ट किया, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि राहुल गांधी जिस वोट चोरी की बात अभी कह रहे हैं. अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव के समय ही यह खुलासा किया था.

कोरबा दौरे पर मुकेश अहलावत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सवाल: छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी का क्या अस्तित्व है, वर्तमान में पार्टी कहां खड़ी है?

जवाब: छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है, जहां हमारा संगठन काफी मजबूत रहा है. ऐसे कार्यकर्ता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो तब से जुड़े हैं. जब से मैं भी पार्टी में नहीं था. जिस आंदोलन से पार्टी निकली उस आंदोलन के समय से लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं. वह अब भी सक्रिय हैं और ऐसा भी नहीं है कि वह कम पढ़े-लिखे लोग हैं. अच्छे एजुकेटेड लोग यहां पार्टी से जुड़े हुए हैं.

सवाल: संगठन को कैसे मजबूत करेंगे?

जवाब: पिछली बार हमने इंडिया गठबंधन के साथ हाथ मिला लिया था. जिससे कार्यकर्ता कुछ मायूस हो गए थे. इसलिए केजरीवाल जी ने मुझे यहां भेजा है, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए ताकि पार्टी का काम फिर से सुचारू रूप से शुरू किया जा सके. संगठन को मजबूत किया जा सके.

सवाल: छत्तीसगढ़ में आप का किसी अन्य पार्टी से गठबंधन होगा, आगे की क्या रणनीति है?

जवाब : छत्तीसगढ़ में हमारा आगे का भविष्य अब हमारे अपने बलबूते पर निर्भर रहेगा. हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे. पिछले एक डेढ़ साल से हमने यह देख लिया है कि हम जब भी किसी के साथ गए हैं. हमारा नुकसान ही हुआ है. पार्टी की अपनी आईडियोलॉजी है और उसी आईडियोलॉजी को लोग पसंद करते हैं. इसे लेकर हम आगे चलेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे.

सवाल: दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में आम आदमी पार्टी सफल हो जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सफल नहीं हो पा रही क्या आप मानते हैं?

जवाब: देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता है, छत्तीसगढ़ में काफी पुराने कार्यकर्ता हैं. उनके संख्या कम जरूर है लेकिन वह मजबूत कार्यकर्ता हैं. काफी समर्पित भाव से काम करने वाले कार्यकर्ता है और चुनाव में अभी साढ़े 3 साल का समय बचा है. तब तक हम अच्छा काम कर लेंगे और संगठन को मजबूत कर लेंगे. छत्तीसगढ़ में आप का काफी मजबूत संगठन रहा है, इसे फिर से खड़ा करने की जरूरत है. जिस पर हमारा पूरा फोकस है. हमारी सरकार भले ही बने या न बने, लेकिन हमारे MLA जरूर चुनकर आएंगे.

अहलावत बोले- राहुल से पहले केजरीवाल ने किया था वोट चोरी का खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सवाल: बिहार चुनाव में छत्तीसगढ़ मॉडल लागू किया जा रहा है, भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव का जिम्मेदारी दी गई है. बिहार में छत्तीसगढ़ का भी कोई योगदान रहेगा क्या?

जवाब : बिहार को लेकर छत्तीसगढ़ की कोई भूमिका नहीं है और हमारे आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, वह बिहार में सक्रिय हैं. संजय सिंह वहां जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल वहां जा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ मॉडल या छत्तीसगढ़ के नेताओं को या मुझे किसी तरह की बिहार में जिम्मेदारी नहीं दी गई है.

सवाल : राहुल गांधी ने वोट चोरी का इल्जाम लगाया है, देश भर में कैंपेन चला रहे हैं. चुनाव आयोग को घेरने का प्रयास किया, उस पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है?

जवाब : देखिए राहुल गांधी ने तो अभी यह इल्जाम लगाया है. लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव के समय ही लोगों को यह बता दिया था कि वोट चोरी हो रही है. अचानक से 10,000 से 11,000 लोगों के नाम काटकर 6,000 लोगों के नाम जोड़ दिए गए थे. नई दिल्ली विधानसभा सीट और एक शादरा विधानसभा सीट पर भी ऐसा हुआ था. कई यूटयुबर्स थे उन्होंने इस मुद्दे को उसे समय भी दिखाया था. दिल्ली विधानसभा में गड़बड़ की गई थी, उसके बाद महाराष्ट्र में की और अब बिहार में भी यह लोग शरारत कर रहे हैं. जिस अभियान को राहुल गांधी अभी चला रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले उसका खुलासा किया था. वह इन सबसे सुपरफास्ट हैं, उन्हें सब पहले से पता होता है कि कहां क्या गड़बड़ी हो रही है?

सवाल: आप सरगुजा भी गए थे, वहां हसदेव अरण्य का मामला गरमाया हुआ है, लेकिन आपकी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, क्या आप इस मुद्दे को महत्वपूर्ण नहीं मानते?

जवाब: देखिए आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर काफी संजीदा हैं, हसदेव अरण्य क्षेत्र को लेकर के आम आदमी ने आंदोलन भी किया है, हमारे कार्यकर्ता गोपाल साहू ने सड़कों पर धरना भी किया था. यह बेहद गंभीर मामला है, हसदेव को मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है, आप देख लीजिए ऑक्सीजन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है. आज कोरबा में भी कितना प्रदूषण हो चुका है. प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए. हिमाचल और उत्तरांचल में कहीं भी बादल फट रहे हैं. प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, यह सब प्रकृति से खिलवाड़ करने का ही नतीजा है. यहां भी इस तरह से यदि प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो व्यापित स्थिति निर्मित हो सकती है.