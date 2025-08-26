शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ISBT टूटीकंडी की पार्किंग में खुले अस्पताल पर सरकार ने जांच बिठायी है. विधानसभा मानसून सत्र के छठे दिन विधायक संजय अवस्थी की ओर से इसको लेकर प्रश्न पूछा गया था, जिसके उत्तर में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बस अड्डा टुटीकंडी में पार्किगं फ्लोर को अस्पताल के उपयोग को इस शर्त पर दिया गया है कि ठेकेदार नियामक प्राधिकरण से जरूरी अनुमतियां प्राप्त करेगा. इसके अतिरिक्त सभी करों का भुगतान भी खुद करेगा. इसकी एवज में प्राधिकरण को कोई भी अतिरिक्त आय प्राप्त नहीं हो रही है.

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, "ISBT टूटीकंडी बस अड्डे की फ्लोर को व्यावसायिक क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए कोई भी शर्त नहीं है. बस अड्डा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक मंडल की 67वीं बैठक में पार्किंग फ्लोर में निजी अस्पताल में बदलने की अनुमति दी गई. बीओडी इसके लिए अधिकृत भी है, लेकिन अस्पताल चलाने की अनुमति देने के बाद जो अनुमतियां लेनी थी, वही नहीं ली गई. इसकी जांच करवाई जा रही है. जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके बाद ही आगामी निर्णय लिया जाएगा".

6 से 7 करोड़ का संपति कर भी नहीं चुकाया

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नगर निगम का जो 6 से 7 करोड़ का संपति कर था, वह भी चुकता नहीं किया गया था. जिसके बाद इसका बिजली पानी काटा गया था. ठेकेदार इसको लेकर हाईकोर्ट गया था, इसे अब बहाल किया गया था. वहीं, संजय अवस्थी ने सदन में कहा कि सरकार ने जो जवाब लिखित में दिया है, वह उससे संतुष्ट नहीं है. इस पर जैसे ही विपक्ष हल्ला करने लगा तो डिप्टी सीएम ने कहा कि संजय अवस्थी हमारे जवाब से संतुष्ट हैं. पूर्व सरकार ने जो कार्य किया वे उससे संतुष्ट नहीं हैं.

ये भी पढ़ें: हिमाचल से उद्योगों के पलायन पर सदन में हंगामा, सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने किया वॉकआउट