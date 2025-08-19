शिमला: हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन सदन में आपदा का मुद्दा छाया रहा. इस दौरान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष के सदस्यों को आपदा के दौरान सरकार की सक्रियता का एहसास दिलाया. उन्होंने बड़ी बात कही कि यह पहली सरकार होगी, जिसने अधिकारियों को नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक काम करने को कहा. अब तक आप केंद्र के पास पैसा रुकवाने को जाते थे, लेकिन इस बार आप पैसा लेने को गए हैं.

वहीं, नियम-67 के तहत विपक्ष की ओर से लाए गए स्थगत प्रस्ताव के बीच हस्तक्षेप करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने जवाब दिया. डिप्टी सीएम ने कहा, "आपदा के बाद पानी की स्कीमें ठीक की जा सके, इसके लिए सराज में उन अधिकारियों, कर्मचारियों को लगाया गया, जो यहां पर पहले काम कर चुके हैं. ताकि स्कीमें जल्द ठीक की जा सके. उन्होंने कहा कि अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देश दिए गए थे कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो भी आदेश दें, उन्हें पूरा किया जाए".

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र में आई भीषण आपदा में जल शक्ति विभाग को ही 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए अधिकारी और कर्मचारी दिन-रात काम कर रहे हैं. जिस कारण पूरे क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को अस्थाई तौर पर बहाल किया गया है. हालांकि, इसे स्थाई रूप से बहाल करने के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत है और इसके लिए केंद्र की मदद की दरकार है.

आपदा को देखते हुए बगलामुखी रोपवे को किया गया निशुल्क

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आपदा को देखते हुए सरकार ने बगलामुखी रोपवे को भी निशुल्क कर दिया गया था. यहां पर 15 हजार लोगों ने सफर किया, उनका सामान भी निशुल्क भेजा गया. उन्होंने कहा कि जहां तक छोटी बसें जा सकती हैं, वहां तक वह भेजी जा रही हैं. इसके अलावा जो बड़ी बसें फंसी हुई हैं, उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है. यह तब तक नहीं निकल सकती, जब तक रोड पूरी तरह से न खुल जाए.

पेयजल परियोजना को ठीक करने को चाहिए 30 करोड़

उन्होंने कहा कि सिराज में सबसे बड़ी 121 करोड़ की पेयजल परियोजना भारी बारिश के कारण प्रभावित हुई है, जिसे ठीक करने को 30 करोड़ की जरूरत है. इसको लेकर मुख्यमंत्री को भी जानकारी दी गई है. अगर पैसा जारी होता है तो इस परियोजना को ठीक किया जाएगा. जिससे पूरे सराज में पानी की किल्लत दूर होगी.

उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि आपदा के लिए जयराम ठाकुर जिम्मेदार हैं. सिराज में आपदा से प्रभावितों की मदद को अकेले ऊना से ही 10 हजार किटें भेजी गई थी. अग्निहोत्री ने कहा कि मंत्रियों की गाड़ियों पर काले झंडे, जूते फेंकने की रिवायत जो शुरू हुई है, वह ठीक नहीं है.

वहीं, जयराम ठाकुर ने कहा कि जल शक्ति विभाग ने बेहतर तरीके से अपना कार्य किया है. लोक निर्माण विभाग भी बेहतर कार्य कर रहा है, लेकिन उसे काम को करने नहीं दिया जा रहा है.

