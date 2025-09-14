ETV Bharat / state

हाईवे है या धान का खेत! NH पर जमा कीचड़-मलबे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, जोखिम उठाकर सफर करने को मजबूर

मंडी-पठानकोट नेशनल हाईवे पर बारिश और लैंडस्लाइड के चलते हालात बदतर हो गए हैं. लोगों ने निर्माण कंपनी पर लगाए आरोप.

Mandi Pathankot NH
बारिश-लैंडस्लाइड के बाद हाईवे की दुर्दशा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 8:37 AM IST

3 Min Read
मंडी: हिमाचल में मानसून में भारी बारिश के चलते प्रदेशभर में बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है. मंडी जिले में पिछले अढ़ाई महीनों से प्राकृतिक आपदा से हालात गंभीर बने हुए हैं. वहीं, जिले में निर्माणाधीन हाईवे भी लोगों के लिए दिन-रात परेशानी का सबब बना हुआ है. मंडी-पठानकोट नेशनल हाईवे की बात करें तो यहां जनता दिन रात जोखिम में सफर करने को मजबूर है.

कटिंग पर उठाए सवाल

बता दें कि एनएचएआई द्वारा इस हाईवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन लोगों का आरोप है कि निर्माणाधीन कंपनी द्वारा गलत कटिंग की जा रही है. जिस कारण यह हाईवे कई जगहों से क्षतिग्रस्त हो गया है और आए दिन यहां लैंडस्लाइड़ की घटनाएं भी पेश आ रही है. बिजनी नाला, लंबाड़ी पुल और मैगल के पास हाईवे की हालात इतनी दयनीय है कि जिसे देखकर यही प्रतीत होता है कि यह हाईवे नहीं किसी के धान के खेत हैं.

"दिन रात कंपनी के बड़े-बड़े वाहन हाईवे पर दौड़ते हैं, जिससे पुराने हाईवे की हालत और खस्ता हो गई है. इन वाहनों की वजह से हाईवे पर लंबा-लंबा जाम लग रहा है. निर्माणाधीन कंपनियों द्वारा यहां विकास के नाम पर पहाड़ों का विनाश किया जा रहा है." - अंजली, स्थानीय निवासी

Mandi Pathankot NH
मंडी-पठानकोट नेशनल हाईवे (ETV Bharat)

बारिश में बिगड़ रहे हालात

स्थानीय निवासियों ने हाईवे की कंटिग पर सवाल उठाते हुए कहा कि कंपनी द्वारा पहाड़ों की कंटिग नियमों के विरूद्ध की जा रही है. गौरतलब है कि बारिश के समय में निर्माणाधीन हाईवे पर स्थिति बद से बदतर हो जाती है. हाईवे पर बारिश और लैंडस्लाइड के चलते हर ओर कीचड़ और मलबा बना हुआ है. जिसके चलते यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को हमेशा अनहोनी का डर सताता रहता है.

"इस हाईवे सफर करना इनता जोखिमपूर्ण बना हुआ है कि आए दिन यहां दोपहिया वाहन चालक दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं. बिजनी नाला के पास बने हालातों के भुगत भोगी हम स्वयं भी है. इसके अलावा छोटी गाड़ियां भी आए दिन यहां फंसकर सीधे मकैनिक की वर्कशॉप में पहुंच रही हैं. जिसके कारण यहां हमेशा बड़ा हादसा होने का डर बना रहता है." - प्रदीप शर्मा, बिजनी निवासी

Mandi Pathankot NH
हाईवे पर जमा कीचड़ और मलबा (ETV Bharat)

समय पर नहीं मिल रही बसें

वहीं, स्थानीय निवासी समाया ठाकुर ने बताया कि इस हाईवे पर मंडी से नारला तक हालात गंभीर बने हुए है. जिस कारण उन्हें आवाजाही के लिए समय पर बसें भी नहीं मिल पा रही हैं. स्थानीय दुकानदार मेघ सिंह ने बताया कि हाईवे पर कंपनी की बड़ी-बड़ी गाड़ियां दौड़ने से उड़ रही धूल मिट्टी ने उन्हें रोजाना परेशानी हो रही है. बिजनी नाला के पास 24 घंटे कीचड़ और मबले भरा होने के कारण दोपहिया वाहन पर बच्चों को स्कूल पहुंचाना आफत हो गया है. स्थानीय लोगों ने प्रदेश और केंद्र सरकार से इस हाईवे की दयनीय स्थिति को जल्द से जल्द सुधारने के साथ हाईवे निर्माणाधीन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग उठाई है.

क्या बोले एडीसी मंडी?

वहीं इस बारे में एडीसी मंडी गुरसिमर सिंह ने बात की गई यो उन्होंने बताया कि इस बारे में एनएचएआई के अधिकारियों से बात की जाएगी और क्षतिग्रस्त हाईवे को दुरुस्त करने के भी आदेश एनएचएआई को जारी किए जाएंगे.

