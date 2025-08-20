प्रयागराज : मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआईटी) में एमटेक सिविल इंजीनियरिंग के छात्र नजीबुल्लाह आलम ने उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए संस्थान छोड़ दिया है. छात्र का कहना है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने पर उसे निशाना बनाया गया, जबकि संस्थान प्रशासन ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उल्टे छात्र को दोषी ठहरा रहा है.







छात्र ने फंसाने का लगाया आरोप : नजीबुल्लाह आलम का कहना है कि उसने सूचना के अधिकार के तहत हॉस्टल, मेस और ट्यूशन फीस की जानकारी मांगी थी. इसके बाद ही उसे परेशान करना शुरू कर दिया गया. चीफ वार्डेन ने उसके खिलाफ माेर्चा ही खोल दिया. नजीबुल्लाह का कहना है कि उसने संस्थान में तोड़फोड़ और किसी के साथ मारपीट नहीं की. छात्र का आरोप है कि उसे सिर्फ इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि उसने अन्याय के खिलाफ कॉलेज में आवाज बुलंद की और परिसर में धरना–प्रदर्शन किया. यह खबर मीडिया में आने के बाद संस्थान ने मेरा मानसिक उत्पीड़न करना शुरू कर दिया.

'प्रॉक्टोरियल बोर्ड ने दो डॉट देकर मेरा करियर खराब कर दिया' : छात्र का आरोप है कि संस्थान मेरी एक भी नहीं सुन रहा है, सिर्फ अपनी मनमानी पर तुला हुआ है, इसलिए दुखी और निराश होकर मैंने कॉलेज छोड़कर बिहार अपने घर चंपारण लौटने का फैसला किया है. छात्र ने यह भी बताया कि प्रॉक्टोरियल बोर्ड ने उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो ब्लैक डॉट दिए, जिससे उसका चरित्र प्रमाणपत्र खराब हो गया. यही नहीं, उसे हॉस्टल छोड़ने का आदेश दिया गया और तोड़फोड़ के नाम पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया. छात्र का दावा है कि उसे फंसाया गया और मजबूरी में वह पढ़ाई छोड़कर बिहार स्थित अपने घर लौट गया.

फेल होने के बाद परीक्षा पास होने का बना रहा था दबाव : वहीं, एमएनएनआईटी प्रशासन ने छात्र के आरोपों से इनकार किया है. रजिस्ट्रार अंबक कुमार राय ने बताया कि नजीबुल्लाह तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा में फेल हो गया था. चौथे सेमेस्टर में वह पास करने का दबाव बना रहा था. इसी दौरान उसने डीन ऑफिस में तोड़फोड़ और गार्ड से मारपीट की. इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग संस्थान के पास है. संस्थान का कहना है कि छात्र पर 36 हजार रुपये बकाया थे, फिर भी उसके लिए 84 हजार रुपये फेलोशिप के जारी किए गए. तीन बार अभिभावक को पत्र लिखने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया. फिलहाल, यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. छात्र का धरना और उसका वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो गया है, जबकि संस्थान प्रशासन नियम और अनुशासन की बात पर अड़ा हुआ है. इस बीच छात्र ने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया है.

सहायक प्रोफेसर ने भी लगाए थे जाति आधारित भेदभाव के आरोप : एमएनएनआईटी में सहायक प्रोफेसर डॉ. एम. वेंकटेश नाइक ने भी अभी हाल ही में आरोप लगाया था कि संस्थान ने उनके खिलाफ जाति आधारित भेदभाव के मुकदमे को लेकर प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था. इसके तुरंत बाद संस्थान ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी और झूठे यौन उत्पीड़न के आरोप गढ़े गए. जुलाई के अंतिम हफ्ते में लगातार दो नोटिस भेजकर उन्हें कानूनी कार्रवाई से रोकने की कोशिश भी की गई.

डॉ. नाइक का कहना है कि 2012 में नियुक्ति के बाद से ही उन्हें अनुसूचित जनजाति होने के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा, जहां उनके समकक्षों को 2017 से 2019 के बीच पीएचडी छात्र आवंटित किए गए, वहीं उन्हें एक भी छात्र नहीं मिला. प्रोन्नति में भी लगातार देरी की गई, जबकि अन्य प्रोफेसरों को समय पर तरक्की मिल गई है. उन्होंने इन मामलों की शिकायत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, मानवाधिकार आयोग, शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रपति सचिवालय तक की, लेकिन समाधान नहीं मिला. सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी उन्हें तत्काल राहत नहीं मिली और उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा गया.

उनका आरोप है कि इस देरी का फायदा उठाकर संस्थान ने उनके खिलाफ और प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की, यहां तक अकादमिक ईमेल्स को अनुशासनहीनता बताकर मामले गढ़े गए और छात्रों को शिकायत करने के लिए उकसाया गया.



