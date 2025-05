ETV Bharat / state

किसानों की फसलों का MSP व बोनस भुगतान अटका, नहीं मिल रही मेहनत की कमाई - NO MSP PAYMENT TO FARMERS

फसल बिक जाने के बाद भुगतान का इंतजार कर रहे मैहर के किसान ( Etv Bharat )

May 15, 2025

मैहर : जिले के हजारों किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और बोनस की राशि के भुगतान का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. उपार्जन केंद्रों में गेहूं की फसल बेचे जाने के बाद काफी समय बीत गया है लेकिन भुगतान न होने से अन्नदाता किसान आर्थिक तंगी की मार झेल रहे हैं. किसानों को भुगतान नहीं किए जाने को लेकर एक बड़ी वजह भी सामने आई है. मार्च में शुरू हुई थी MSP पर गेहूं की खरीदी देशभर में गेहूं उपार्जन केंद्र में खरीदी 17 मार्च से शुरू की गई थी, जो 5 मई तक चली. शासन द्वारा निर्धारित खरीदी मूल्य दर 2600 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया था, जिसमें 2425 रु न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया था, साथ ही राज्य सरकार द्वारा 175 रु प्रति क्विंटल बोनस दिया जाना था. इसे लेकर किसानों में खुशी की लहर थी मगर आज2 महीने का समय बीत जाने के बाद भी किसानों के बैंक खाते खाली पड़े हैं.

जिला खाद्य अधिकारी राजीव पांडे ने बताया, '' पोर्टल में तकनीकी दिक्कतों के कारण भुगतान नहीं हो रहा है, जिसके लिए पत्र लिखा गया है. जल्द ही समाधान के बाद भुगतान शुरू हो जाएगा.'' यह भी पढ़ें - बेमौसम बारिश बन सकती है वरदान, खेतों में कर लें बस ये एक काम

